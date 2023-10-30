Состояние средней тяжести, – в ОВА рассказали о пострадавших в результате утренней атаки Одесщины
Утром 30 октября российские захватчики атаковали ракетами Одесчину. В результате обстрела есть пострадавшие.
Среди пострадавших – мужчина и женщина. Сейчас они находятся в больнице. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
Обратите внимание В Одессе сразу после тревоги прогремели взрывы: предупреждали об угрозе баллистики
Что известно ою утренних обстрелах Одесчины
По словам Кипера, в результате вражеского удара двое пострадавших – мужчина и женщина. Они находятся в больнице, но их состояние нормальное.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Состояние средней тяжести. В настоящее время на месте работают все службы. Пожар локализовали через несколько минут после взрывов. Разбирают разрушения. Работает группа и фиксирует все преступления,
– отметил глава региона.
В прокуратуре сообщили, что во время утренней атаки ранились четверо сотрудников завода. После удара российской армии началось досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Последствия атаки по Одесской области 30 октября / Фото прокуратуры
Кстати, в сети показали воронку, образовавшуюся после утренней атаки по Одесчине баллистикой.
Воронка после атаки по Одесчине / Суспильне
Одесчина оказалась под вражеским обстрелом 30 октября
- До этого в ОВА сообщалось, что утром российские террористы атаковали ракетами Одесский район. Целью врага стал судоремонтный завод.
- Как только в Одессе и регионе объявили воздушную тревогу, в городе раздались три громких взрыва.
- В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия.
- Пострадали два человека. Мужчину 1961 года рождения и женщину 1966 года рождения в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.