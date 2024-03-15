"Увидела, как на меня летит потолок": очевидцы поделились ощущением во время удара по Одессе

Одесситы пережили очередной ракетный удар со стороны России 15 марта. Свидетели показывают последствия атаки и рассказывают о том, что чувствовали в момент обстрела.

Во время ракетного удара по Одессе местный парамедик спасал раненых, несмотря на опасность. Мужчина ехал помогать и вдруг, как он рассказывает, стал свидетелем взрыва. Вскоре он уже оказывал первую помощь раненому, не думая о втором взрыве.

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Обстрел Одессы

Женщина пожилого возраста, Юлия Ивановна, описывает свой опыт так: "Взрыв сбросил меня на пол, и я не могла понять, что происходит. Потом я увидела, как летит потолок и люстра".

Пожилая женщина рассказывает об атаке на Одессу: смотрите видео "Радио Свободы"

Она признается, что не пряталась во время тревоги, потому что не ожидала, что взрыв произойдет так близко к ее дому.

...Нормально, я же не на первом прилете, просто первый раз над головой происходит взрыв. А так, в принципе, нормально. Или я не был бы парамедиком,

– говорит мужчина.

Свидетели атаки делятся своими историями, которые отражают силу духа и волю к жизни. Они рассказывают о моментах, когда смерть была настолько близко, что каждая секунда казалась вечностью.

Парамедик спасал жизни людей под обстрелом: смотрите видео "Радио Свободы"

Эти рассказы не только демонстрируют ужасы войны, но и показывают важность солидарности и взаимопомощи в самые сложные времена. Они напоминают нам о ценности каждой жизни и, что мужество может проявляться в самых неожиданных обстоятельствах.

Атаки на Одессу глазами свидетеля: смотрите видео "Радио Свободы"

В то время как военные действия и агрессия со стороны России продолжаются, мирные жители продолжают испытывать последствия этого. Их истории – это свидетельство не только страданий, но и непобедимой воли к жизни, которая поддерживает их в эти темные времена.

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