Россияне искали, откуда летели БПЛА на Джанкой, – полковник ВСУ об ударе по Одессе

Вечером 21 марта оккупанты коварно атаковали ракетами инфраструктуру Одеской области. Серьезных разрушений не произошло, но так россияне попытались отомстить за недавний "хлопок" в Джанкое.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что Украине до сих пор нужно большее количество систем ПВО, чтобы эффективно отрабатывать по дронам и ракетам, которыми Россия терроризирует наши города.

Смотрите также Террористическая атака по Ржищеву: из-под завалов вытащили тела еще 3 погибших

Военный эксперт сообщил, что, вероятнее всего, Одесскую область атаковали ракетами Х-59 с телеуправлением. Фиксировался взлет двух самолетов Су-35, они выпустили четыре ракеты, две из которых сбили системы ПВО. Одна ракета попала в монастырь московского патриархата.

Эти ракеты имеют телерадиолокационную наводку, пилот может управлять ракетой, видит куда она идет. Их разработали еще в Советском Союзе, это дозвуковая ракета, имеющая маршевый двигатель. Отклонения ракеты имеют небольшое – 2 – 3 метра.

Боевая часть от 150 до 300 кг в зависимости от модификации. Поэтому это опасная ракета, ее тяжело сбивать,

– добавил собеседник.

Ответ на взрывы в Джанкое

Несмотря на то, что сбить такие ракеты нелегко, силы противовоздушной обороны пытаются это сделать. Свитан предположил, что над этим работают новые системы ПВО, которые Украина получила от партнеров.

Наверное, это был ответ на удары в Джанкое. Россияне думают, что шедшие над Крымом беспилотники взлетали с аэродрома "Школьный" под Одессой. Пытались наказать аэродром за такие действия, но атака была отбита и в принципе больших проблем именно эта атака не нанесла,

– подчеркнул полковник.

Рассвет рассказал детали атак 21 – 22 марта: смотреть видео

Атака "Шахидами"

Параллельно удару в Одесской области Украину атаковали дроны-камикадзе. В общей сложности был запущен 21 "Шахид", в Воздушных силах ВСУ сообщили, что сбили 16 беспилотников. Атака происходила из Брянской области.

Свитан акцентировал, что "Шахиды" могут идти на малой высоте с небольшой скоростью, из Брянской области их могли запускать вдоль рек или трасс. Эта атака была масштабной, с обходом тех мест, где, вероятно, в Украине стоят зенитно-ракетные комплексы или оперативные бригады.

Россияне прощупывают нашу оборону. Они понимают, что Киев окружен хорошей системой ПВО и уже пытаются ее обойти, проходят по полям,

– заметил военный.

Россияне пытаются выйти на объекты, еще не защищенные системами противовоздушной обороны, ведь в Украине до сих пор не хватает зенитно-ракетных комплексов, чтобы защитить всю территорию.

Украине нужно больше систем ПВО

Свитан подчеркнул, что сбитие "Шахидов" этой ночью составило 75 процентов. Украинским силам обороны требуется больше ПВО для увеличения эффективности защиты.

Ждем, должны подойти израильские системы оповещения, очень хорошие. Гораздо проще будет работать по такому типу целям,

– сообщил Свитан.

Он подчеркнул, что необходимо увеличивать количество оперативно-тактических групп и зенитно-ракетных комплексов, работающих по дронам-камикадзе или любому беспилотнику. Также Украина нуждается в большем количестве зенитных самоходных установок Gepard.

22 марта россияне попали в дом в Ржищеве