Ракетный удар по Одессе: повреждено складское помещение, загорелся пожар

Утром 24 июня Россия атаковала Одесскую область крылатыми ракетами. Враг ударил по складскому помещению.

Россияне атаковали Одесскую область "Искандер-К". Попали в гражданскую инфраструктуру.

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В Одессе враг ударил по складскому помещению

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Утром понедельника оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами.

Силами противовоздушной обороны Юга одну ракету подавлено.

К сожалению, есть попадание по гражданской инфраструктуре Одессы. Повреждения получили складское помещение. На месте попадания произошел пожар, который ликвидируют пожарные,

– сообщили в Силах обороны Юга.

в результате российского удара пострадали три человека. В частности, 19-летнего парня и двух мужчин 50 и 58 лет госпитализировали. Информация о количестве пострадавших уточняется.

В Силах обороны призвали всех реагировать на сигнал воздушной тревоги. В случае угрозы направляйтесь в укрытие и находитесь там до отбоя.

Россия ударила по гражданской инфраструктуре / Фото полиции

Около 11 часов в полиции сообщили, что, к счастью, жертв нет. Городской голова рассказал о состоянии пострадавших. Труханов отметил, что у них средняя степень тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь.