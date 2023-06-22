Оккупанты "Искандером" ударили по Покровску: пострадал ребенок и еще 4 человека
Источник:Национальная полиция Украины
Ночью 22 июня российские террористы нанесли ракетный удар по городу Покровск в Донецкой области. В результате повредились около 15 жилых домов.
Кроме этого, 5 человек получили ранения. Среди них – 11-летний мальчик.
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Последствия попадания
В полиции сообщили, что оккупанты ударили по частному сектору ракетой "Искандер". Пятеро местных жителей получили осколочные ранения и контузии. Речь идет о 37-летнем мужчине, трех женщинах в возрасте 46, 58 и 75 лет и 11-летнем мальчике.
Кроме того, в результате удара погибли двое домашних животных, одна собачка получила ранение. Взрывная волна повредила 15 домов.
Полиция, спасатели и медики помогают пострадавшим: видео
Что известно о ночной атаке на Украину
- Ночью 22 июня враг ударил ракетами по Криворожскому району. В результате повреждения получили 10 частных домов, хозяйственное сооружение, гаражи и авто. Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередач. Главное – обошлось без жертв.
- Враг из тяжелой артиллерии обстрелял Никополь. Последствия пока уточняют, жертв нет. Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подчеркнул, что вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения города работают стабильно.
- Кроме того, российские оккупанты "Шахедами" атаковали Одесскую область. Силы ПВО сбили три иранских дрона. По информации Натальи Гуменюк, 1 беспилотник попал в складское помещение. Без жертв.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что враг во время ночной атаки применил аэробалистические ракеты "Кинжал" и ракеты Х-22.
- Все, что известно об очередной атаке России, – читайте в материале 24 Канала.