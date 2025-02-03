В результате ракетного удара в Полтаве погибли супруги с двумя детьми

В результате ракетного удара по Полтаве погибла семья супругов Запишных. У них было двое детей.

Супруги вместе работали в авиаконструкторском бюро. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о погибшей семье

40-летний Сергей и 38-летняя Екатерина познакомились во время учебы в Харькове, в Национальном аэрокосмическом университете имени Жуковского "Харьковский авиационный институт". Сергей был родом из Диканьки, а Екатерина – из Рубежного Луганской области.

После окончания учебы они переехали в Полтаву, где работали в авиаконструкторском бюро.

"Хобби у них были настольные игры. Сергей очень любил моделировать различные фигурки и разрабатывал настольные игры. Любимый цвет у Сергея был зеленый, часто надевал зеленые футболки и выбирал всегда зеленый цвет, когда играл в настолки", – рассказывают друзья семьи.

Супруги некоторое время организовывали игротеки и даже имели собственный небольшой магазин настольных игр, который пришлось закрыть из-за пандемии.

В семье было двое детей – 12-летняя Диана и 7-летний Даниил.

"Дианка также любила играть в игры семейными вечерами с родителями. Также ходила немного на тхэквондо. Далее родился Даник. Гиперактивный, веселый мальчик, который не сидел на месте ни секунды. Любил играть с котами, которых у Запишных было двое. Спокойная, хорошая, любящая семья, которая всю жизнь прожила вместе – вместе и ушли", – вспоминают знакомые.

Напомним, в результате ракетного удара по жилому дому в Полтаве погибли 14 человек, среди которых трое детей. Еще 20 человек получили ранения, в том числе 4 ребенка. Российские ракеты разрушили целый подъезд, повреждены еще 19 домов поблизости.