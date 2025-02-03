Подружжя разом працювало у авіаконструкторському бюро. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про загиблу родину

40-річний Сергій та 38-річна Катерина познайомилися під час навчання у Харкові, у Національному аерокосмічному університеті імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут". Сергій був родом із Диканьки, а Катерина – з Рубіжного Луганської області.

Після закінчення навчання вони переїхали до Полтави, де працювали в авіаконструкторському бюро.

"Хобі в них були настільні ігри. Сергій дуже любив моделювати різні фігурки та розроблював настільні ігри. Улюблений колір у Сергія був зелений, часто одягав зелені футболки та обирав завжди зелений колір, коли грав в настолки", – розповідають друзі родини.

Подружжя певний час організовувало ігротеки та навіть мало власний невеликий магазин настільних ігор, який довелося закрити через пандемію.

У сім’ї було двоє дітей – 12-річна Діана та 7-річний Даніїл.

"Діанка також любила грати в ігри сімейними вечорами з батьками. Також ходила трохи на тхеквондо. Далі народився Данік. Гіперактивний, веселий хлопчик, який не сидів на місці ні секунди. Любив гратись з котами, яких у Запішніх було двоє. Спокійна, гарна, любляча родина, яка все життя прожила разом – разом і пішли", – згадують знайомі.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Полтаві загинули 14 людей, серед яких троє дітей. Ще 20 осіб отримали поранення, зокрема 4 дитини. Російські ракети зруйнували цілий під'їзд, ушкоджено ще 19 будинків поблизу.