Некоторые в тяжелом состоянии – Братчук о состоянии пострадавших в результате атаки по Одесчине

Вооруженные силы России 1 июля атаковали Одесскую область, нанеся ракетный удар по селу Сергеевка. В результате циничного обстрела врага погибли более 20 человек.

29 человек до сих пор находятся в больницах

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук во время брифинга рассказал о последствиях ракетного удара со стороны России, сообщает 24 канал. Как известно, оккупанты попали ракетами в жилой дом и базу отдыха.

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По словам Сергея Братчука, по состоянию на 5 июля из-за атаки России погиб 21 человек. Также в результате кровавого удара оккупантов были ранены 39 человек.

Спикер Одесской ОВА рассказал, что 29 человек, среди которых четверо детей, до сих пор остаются в больницах. Сообщается, что состояние некоторых людей достаточно тяжелое, однако медики делают все от них зависящее, чтобы спасти пострадавших.

Россия атаковала Одесскую область: что известно

Российские военные ночью 1 июля нанесли авиаудар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Оккупанты выпустили по селу Сергеевка сразу три ракеты X-22 из стратегических бомбардировщиков Ту-22 со стороны Черного моря.

Этими ракетами Россия в конце июня ударила по Кременчугу, где известно о 21 погибшем.

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В оперативном командовании "Юг" сообщали, что сигнал тревоги раздался почти одновременно с попаданиями ракет. Поэтому у людей почти не было времени, чтобы пройти в укрытие.

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин подтвердил, что ни один из жителей разрушенной многоэтажки не пошел в убежище.

Ракетный обстрел Одесской области осудили страны Запада. В Германии отметили, что Россия, в частности, Путин и все причастные, должны понести ответственность за гибель украинцев.

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель также заявил, что ответственные за действия, что являются военными преступлениями, будут привлечены к ответственности.

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