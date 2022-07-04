В Сергеевке попрощались с четырьмя погибшими в результате ракетного удара

В Одесской области похоронили четырех человек. Все они были в доме Сергеевки, куда ночью попала российская ракета.

Прощание прошло в поселке Сергеевка. Похоронили погибших в селах Беленькое и Широкое Белгород-Днестровского района.

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В Сергеевке похоронили 4 погибших

Прощание состоялось с мужем и женой Сергеем и Галиной Ромащуками, а также Максимом Недомовым и Марией Арнаут.

Елена Гетманец пришла на прощание с погибшими. Она также жила в доме, куда попала российская ракета, а в ту трагическую ночь осталась на даче.

Женщина плачет, ведь все погибшие – из ее подъезда. Она их знала с детства.

Это, наверное, самые сложные похороны, потому что погиб парень (Максим Недомов — 24 канал), который помогал своей любимой девушке, с которой они жили, помогал ее детям, просто святой человек, у меня по коже мурашки. Родителей (Сергей и Галина Ромащуки – 24 канал) Ани с Дмитрием вот сейчас похоронили, они были религиозными людьми. Всю жизнь жили, работали во благо всем людям. Ну вот так, наверное, забрали лучших, будем надеяться, что им там будет легче,

– сказала женщина.

Еще одна соседка Галина рассказала, что с одними соседями они вместе гуляли с собаками, с другими – ходили на йогу.

"Очень тяжело о чем-то говорить, очень тяжело, потому что прощание с ними слишком сложное. Девочка, которая тоже ходила на йогу с нами, и пела песни, она сегодня осталась без родителей. Как ей теперь жить? Почему эта Россия хочет нас оккупировать, хочет нас убивать? Чего? Я не понимаю", – сказала женщина.

Прощание с 4 погибшими в результате удара российской ракеты / Фото Суспильне

Ракетный удар по 9-этажке в Сергеевке

В ночь на 1 июля три российские ракеты прилетели в поселок Сергеевка в Одесской области. Две попали в базы отдыха, а одна ракета Х-22 – в жилую 9-этажку.

В результате атаки погиб 21 человек, еще 39 – получили ранения. Некоторые, по словам представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, в тяжелом состоянии. Среди них – двое детей. Их жизнь пытаются спасти медики.

Впоследствии первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин объяснил, что ни один из жителей дома в Сергеевке не пошел в убежище. Енин объяснил, что понимает усталость людей, однако вспомнил, что именно бдительность помогает сохранить жизнь, поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной опасности.

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