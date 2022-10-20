Враг нанес ракетный удар по специализированной школе в Камышевахе, – ОП

Утро 20 октября в Запорожской области было неспокойным. Враги нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в одном из поселков городского типа.

Об этом написал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он добавил, что изверги обязательно будут наказаны.

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Подробнее о попадании по школе

Российские захватчики нарушают все нормы международного права и правила ведения войны. Они цинично обстреливают здания, никак не относящиеся к военным объектам.

В частности, 20 октября оккупанты обстреляли детскую специализированную школу в Камышевахе. В Офисе президента отреагировали на прилет.



Россияне обстреляли специализированную детскую школу в Запорожской области / Фото Кирилл Тимошенко

Кирилл Тимошенко сообщил, что жертв, к счастью, нет. Однако в поселке разрушены гражданская инфраструктура и некоторые жилые дома. Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что россияне – террористы, которые обязательно будут наказаны за все, что сделали.



Последствия вражеского удара по Комышевахе / Фото Кирилл Тимошенко​

Россия – страна-террорист, пренебрегающая любыми правилами морали и закона. Когда слышите сигнал воздушной тревоги – немедленно направляйтесь в укрытие. Не подвергайтесь смертельной опасности и берегите себя и своих близких.

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Оккупанты ночью обстреляли Николаевщину дронами-камикадзе

В ночь на 20 октября захватчики атаковали Николаевскую область иранскими беспилотниками "Shahed-136". Украинским силам ПВО удалось сбить 14 вражеских дронов.

К сожалению, некоторые из них все же попали в цель. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

4 беспилотника попали в учебное заведение Николаева. Еще один дрон упал на закрытую частную территорию.

Из-за этого начались 2 пожара, которые уже удалось ликвидировать. Жертв или пострадавших нет, сообщил Виталий Ким.



Как распознать иранский беспилотник и что делать, если увидели его / Инфографика 24 канала

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