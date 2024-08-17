Люди бежали спасать авто и боялись повторных взрывов: что известно о ракетном ударе по Сумам

Утром оккупанты ударили ракетой по центру Сум. Есть разрушения и пострадавшие.

Ночью российские захватчики обстреляли Украину дронами. Кроме того, враг нанес ракетный удар по городу Сумы.

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Как все начиналось

Еще с 22:00 16 августа на Сумщине была объявлена воздушная тревога. Сначала над регионом существовала угроза ударных дронов и КАБов. Уже ночью около 02:00 мониторинговые каналы сообщили о пуске управляемой ракеты в сторону Сум. Вскоре начали появляться сообщения о взрывах в городе.

В 2:11 на Сумщине объявили отбой. Впрочем, уже в 03:25 там снова объявили тревогу. В 06:04 в Сумах прогремел мощный взрыв. Перед этим Воздушные силы попросили жителей города срочно укрыться в укрытиях.

Чем ударил враг по Сумам

Первый удар по Сумам враг нанес управляемой авиационной ракетой Х-59.

В утреннем отчете Воздушные силы рассказали, что второй раз по городу прилетела крылатая ракета "Искандер-К", которую противник запустил из Воронежской области.

Оккупанты ударили по автостоянке

"Искандер-К" – это аналог российской ракеты "Калибр", но наземного базирования. Одна ракета "Искандер" без уточнения типа стоит России 3 миллиона долларов. Боевая часть составляет около 500 килограммов, а дальность поражения 500 – 600 километров. В случае попадания эти ракеты наносят ущерб в радиусе 60 метров.

Через несколько минут после утреннего взрыва начальник ГВА Алексей Дрозденко сообщил, что есть попадание в районе проспекта Свободы. Там много поврежденных окон и горит большое количество автомобилей. Также отмечалось об одном пострадавшем.

В ОВА добавили, что оккупанты ударили ракетой по гражданской инфраструктуре.

Был прилет по коммунальному предприятию "Паркинг", где стояли автомобили. Очень много автомобилей сгорело. Работники ГСЧС очень быстро приехали и практически заходили в огонь и заливали пожар. Пострадало очень много домов, повылетали окна, повреждены фасады,

– рассказал исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

Жители проспекта Свободы поделились своими впечатлениями от того, что произошло.

"Машины начали взрываться, люди поспускались с верхних этажей и пытались спасти уцелевшие машины. Мы боялись повторных взрывов", – рассказал один из свидетелей удара.

Есть пострадавшие и разрушения

Между тем в Сумской городской прокуратуре начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Там уточнили, что ракета противника ударила в автостоянку, в результате чего повреждено здание торгового центра, 5 многоэтажных домов, по меньшей мере 15 транспортных средств, которые находились на автостоянке.

Кроме того, за медицинской помощью обратились двое гражданских.

Последствия удара по Сумах / Фото прокуратура, полиция, ГСЧС, Суспильное

Обратите внимание! В 09:00 в укрытии школы №6 жители, чье жилье повреждено, смогут подать заявку. Оперативный штаб развернут возле дома на проспекте Свободы 14/1

Работают представители благотворительных и международных организаций, к которым можно обратиться за помощью. ОО "Добробат" и "Пролиска" помогают с поврежденными окнами.

По состоянию на 11:00 в штаб уже обратилось 53 человека, где оформили необходимые документы на обследование поврежденного имущества, чтобы получить компенсацию.