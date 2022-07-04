Сколько жизней унес удар россиян по ТЦ в Кременчуге: мэр опубликовал важное уточнение

Вооруженные силы России в конце июня ракетой атаковали ТЦ "Амстор" в Кременчуге. В результате трагедии известно о 21 погибшем человеке.

Один человек до сих пор считается пропавшим без вести

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий разъяснил данные о погибших и пропавших без вести в результате кровавого удара российских оккупантов. Он рассказал, что в первые часы трагедии одновременно происходило два отдельных процесса.

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Первый процесс – это поиск и извлечение тел погибших из-под обломков ТЦ "Амстор".

Сначала их было 18, большинство тел были обгоревшими и их невозможно было опознать иначе, как по экспертизе ДНК,

– сообщил мэр.

Что касается второго процесса, то, как рассказал Виталий Малецкий, полиция собирала заявления от граждан об их пропавших родственниках. Количество заявлений о пропавших без вести составило 21.

Благодаря проведению ДНК-экспертиза и работе следователей 20 тел было идентифицировано. К сожалению, это и есть пропавшие без вести, заявления о которых покинули родственники. Еще один человек умер в больнице, он был идентифицирован первым среди всех жертв,

– рассказал мэр Кременчуга.

Таким образом, общее число погибших по состоянию на 4 июля составляет 21 человека. Еще один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

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