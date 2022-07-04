Сколько жизней унес удар россиян по ТЦ в Кременчуге: мэр опубликовал важное уточнение
Источник:Виталий Малецкий
Вооруженные силы России в конце июня ракетой атаковали ТЦ "Амстор" в Кременчуге. В результате трагедии известно о 21 погибшем человеке.
Один человек до сих пор считается пропавшим без вести
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий разъяснил данные о погибших и пропавших без вести в результате кровавого удара российских оккупантов. Он рассказал, что в первые часы трагедии одновременно происходило два отдельных процесса.
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Первый процесс – это поиск и извлечение тел погибших из-под обломков ТЦ "Амстор".
Сначала их было 18, большинство тел были обгоревшими и их невозможно было опознать иначе, как по экспертизе ДНК,
– сообщил мэр.
Что касается второго процесса, то, как рассказал Виталий Малецкий, полиция собирала заявления от граждан об их пропавших родственниках. Количество заявлений о пропавших без вести составило 21.
Благодаря проведению ДНК-экспертиза и работе следователей 20 тел было идентифицировано. К сожалению, это и есть пропавшие без вести, заявления о которых покинули родственники. Еще один человек умер в больнице, он был идентифицирован первым среди всех жертв,
– рассказал мэр Кременчуга.
Таким образом, общее число погибших по состоянию на 4 июля составляет 21 человека. Еще один человек до сих пор считается пропавшим без вести.
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Что известно о ракетном ударе по ТЦ "Амстор" в Кременчуге
- Вооруженные силы России днем 27 июня нанесли ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. В результате удара возник пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров.
- Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ТРЦ попали 12-метровой ракетой Х-22. Их запустили с территории Курской области. Такими же ракетами оккупанты ударили по Сергеевке в Одесской области.
- Взрывная волна в Кременчуге была чрезвычайно сильной, о чем свидетельствуют опубликованные СБУ кадры. Также украинские правоохранители уже установили имена российских летчиков, нанесших удар.
- Мировые лидеры осудили террористический акт России. В Кремле без успеха попытались переложить ответственность на Украину.
К сведению – момент попадания ракеты в ТЦ "Амстор" в Кременчуге: смотрите видео