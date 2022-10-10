Львовщину атаковали 15 ракетами: часть из них удалось обезвредить, – Козицкий

Российские оккупанты утром 10 октября нанесли массированный ракетный удар по ряду областей Украины. В настоящее время 15 ракет враг выпустил по Львовщине.

Вместе с тем часть из них удалось сбить украинской противовоздушной обороне. Об этом официально сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Ракетные удары россиян по Львовской области 10 октября

По информации Козицкого, по состоянию на 10:57 10 октября, во время массированного ракетного обстрела россиян Украины, только по Львовской области оккупанты выпустили 15 ракет. Часть из них ликвидировала ПВО, однако точное количество обезвреженных ракет пока неизвестно.

Воздушная тревога продолжается, оставайтесь в укрытиях,

– подчеркнул глава Львовской ОВА.

Ранее Козицкий сообщал, что часть ракет все же ударила по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области, а больше информации пообещали обнародовать впоследствии.