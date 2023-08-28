Оккупанты две ночи подряд запускают по Украине мало ракет: Игнат объяснил, о чем это свидетельствует
Россия вторую ночь подряд атакует Украину крылатыми ракетами. Но враг выпускает очень ограниченное их количество. В Воздушных силах объяснили, почему так происходит.
В эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил методику захватчиков. По его словам, у врага есть определенные задачи и цели.
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Россия держит Украину в напряжении
У них есть свои задачи, свои цели, объекты, которые они пытаются поразить и уничтожить. Вот на этот раз – на Полтавщине. Казалось бы гражданский объект, туда направили аж с Черного моря ракеты, ну и имеем такие вот последствия,
– отметил он.
По словам спикера Воздушных сил, Россия "постепенно методически держит Украину в напряжении". Это оккупанты делают, уничтожая нашу гражданскую инфраструктуру.
Юрий Игнат отметил, что мы уже видели это с портами Одесщины и других регионов. Оккупанты целенаправленно атаковали зерно и другую продовольствие.
Вот лицо России, устроившее здесь не один голодомор, сейчас она продолжает эту работу. В прошлом году это была энергетика. Сейчас уже видите – продовольственный сектор. Враг пытается уничтожать нашу экономику и таким образом влиять вообще на психологическое состояние нашего народа,
– подчеркнул он.
Оккупанты попали в предприятие
- Под утро 28 августа русские военные атаковали Полтавскую область. По словам главы ОВА Дмитрия Лунина, враг попал в промышленный объект. Следует отметить, что мониторинговые каналы сообщали в 04:30 о том, что на регион летят ракеты.
- Через несколько часов он актуализировал информацию. По словам главы ОВА, в результате атаки погибли два человека. Еще двоих с незначительными повреждениями отправили в больницу. Неизвестно, где находятся еще два сотрудника предприятия. По состоянию на 08:20 шли поисковые работы и разбор завалов.
- Глава ОВА подчеркнул, что россияне полностью разрушили производственный цех своими ракетами.
- Дополнительная информация поступила от главы ОП Андрея Ермака. По его словам, враг атаковал поселок Гоголев, что в Миргородском районе. Вспыхнуло помещение масличницы после взрыва. Он отметил, что пострадали 5 человек и 2 погибли. Они работали на предприятии в ночную смену.