Оккупанты две ночи подряд запускают по Украине мало ракет: Игнат объяснил, о чем это свидетельствует

Россия вторую ночь подряд атакует Украину крылатыми ракетами. Но враг выпускает очень ограниченное их количество. В Воздушных силах объяснили, почему так происходит.

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил методику захватчиков. По его словам, у врага есть определенные задачи и цели.

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Россия держит Украину в напряжении

У них есть свои задачи, свои цели, объекты, которые они пытаются поразить и уничтожить. Вот на этот раз – на Полтавщине. Казалось бы гражданский объект, туда направили аж с Черного моря ракеты, ну и имеем такие вот последствия,

– отметил он.

По словам спикера Воздушных сил, Россия "постепенно методически держит Украину в напряжении". Это оккупанты делают, уничтожая нашу гражданскую инфраструктуру.

Юрий Игнат отметил, что мы уже видели это с портами Одесщины и других регионов. Оккупанты целенаправленно атаковали зерно и другую продовольствие.

Вот лицо России, устроившее здесь не один голодомор, сейчас она продолжает эту работу. В прошлом году это была энергетика. Сейчас уже видите – продовольственный сектор. Враг пытается уничтожать нашу экономику и таким образом влиять вообще на психологическое состояние нашего народа,

– подчеркнул он.

Оккупанты попали в предприятие