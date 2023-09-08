Попадание ракеты в Сумах, удар по Кривому Рогу: что известно об атаке Украины 8 сентября

Ночью и с утра 8 сентября российские захватчики атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. К сожалению, в некоторых регионах есть попадания.

Взрывы звучали в Сумах, Запорожье, Одесской области и Кривом Роге. Подробнее о ночной и утренней атаке Украины – расскажет 24 Канал.

Важно Враг ударил крылатой ракетой, – Сумская ОВА об утренней атаке по областному центру

Одесскую область атаковали дроны-камикадзе

Ночью в Воздушных силах предупреждали о приближающихся к Одессе группах ударных БПЛА. Также была угроза для Измаильского района.

На утро стало известно, что этой ночью над Одесской областью уничтожили 14 "Шахедов". Обломками сбитого беспилотника было повреждено нежилое здание. Также произошло возгорание сухой травы. Пожар оперативно ликвидировали. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

В Сумах есть попадание ракеты

Утром в результате удара, нанесенного по Сумах, подвергся значительным разрушениям жилой сектор мирных граждан. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели.

По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.

Под обломками находились два человека. Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли мужчину (1953 года рождения) и женщину (1958 года рождения). Пожар уже ликвидирован. В настоящее время работы продолжаются.

В ГУНП в Сумской области отметили, что известно о трех раненых в Сумах в результате попадания российской ракеты.

В МВД Украины подтвердили, что в Сумах около 05:30 утра оккупанты нанесли ракетный удар по городу. В результате попадания три человека ранены, двух из которых удалось спасти из-под завалов. Повреждены по меньшей мере 8 транспортных средств и 20 домовладений, один из жилых домов разрушен до основания. На месте происшествия работают все необходимые службы, идет ликвидация последствий обстрела.



Последствия обстрела Сум / фото полиции



Прилет в Сумах / фото полиции

Как в Сумах спасали людей из-под завалов: смотрите видео

Оккупанты обстреляли Запорожье

Также утром российские террористы обстреляли Запорожье. В результате этого один человек пострадал. Известно, что захватчики попали в объекты гражданской инфраструктуры, вероятно, баллистикой. В многоэтажках и учебных заведениях повреждены окна.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме

В МВД сообщили, что в Запорожье около 6:20 российская армия нанесла очередной ракетный удар по одному из районов города. Возникли два очага пожара: первый в административном двухэтажном здании, второй – в газовом модуле поблизости.

В результате вражеской атаки пострадал мужчина, которого сотрудники полиции до прибытия подразделений ГСЧС вывели из помещения админздания и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.

Благодаря действиям пожарных удалось не допустить взрыва цистерн с метаном.

Последствия обстрела Запорожья: смотрите видео

Как отработала украинская ПВО

В Воздушных силах рассказали, что ночью враг атаковал Одесчину группами ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск – Россия, мыс Чауда – ТОТ, Крым). Всего зафиксированы пуски 20 "Шахедов" в направлении Одесской области.

В результате боевой работы было уничтожено 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей.

Кстати, глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил, что силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных дронов типа "Shahed-136/131". Из них – два в Николаевской области.

Взрыв в Кривом Роге

Утром во время масштабной воздушной тревоги раздался мощный взрыв в Кривом Роге на Днепропетровщине. Александр Вилкул призвал граждан ничего не снимать и не выкладывать в сеть.

Позже в Днепропетровской ОВА подтвердили прилет в Кривом Роге. Ракета попала в админздание. Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. 3-х достали из-под завалов. Вспыхнули гаражи. Огонь охватил 200 кв. м. Информация уточняется.



Прилет в Кривом Роге / фото ОВА



Попадание ракеты в Кривом Роге / фото ОВА

В МВД подтвердили гибель полицейского в результате атаки по Кривому Рогу. Еще трое правоохранителей в тяжелом состоянии. В общей сложности пострадали 6 сотрудников полиции. В настоящее время продолжаются спасательные работы.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что уже 32 пострадавших из-за ракетного прилета в Кривом Роге. Большинство – в состоянии средней тяжести или "удовлетворительны". Впрочем, есть и "тяжелые".

Повреждены 3 админздания. Побиты 7 жилых домов, среди них многоэтажка. Пожар, который возник в гаражах, локализован. Обследование территории продолжается.



Пострадавшие в Кривом Роге / фото ОВА