Во время ракетной атаки под землей находились 850 шахтеров: большинство из них уже спасли

11 октября 2022 , 00:25
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Источник:

телеграмм-канал "Свои. Кривой Рог"

10 октября от атаки россиян пострадали и шахтеры. На момент ракетных обстрелов Кривого Рога под землей находились 854 шахтера. Большинство из них уже поднялось на поверхность. Спасательная операция продолжается.

Россияне выпустили по Кривому Рогу 18 ракет, из которых 5 удалось сбить. 80 тысяч человек остались без электроэнергии. Из-за обстрела под землей долгое время находились шахтеры.

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В Кривом Роге на момент обстрела под землей были шахтеры

Всего под землей остались 854 шахтера. Большинство из них уже удалось спасти. К 2:00 11 октября спасатели должны помочь выбраться еще 98 шахтерам. Это пообещали в Совете обороны города.

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Автор: Христина Кобак