Во время ракетной атаки под землей находились 850 шахтеров: большинство из них уже спасли

10 октября от атаки россиян пострадали и шахтеры. На момент ракетных обстрелов Кривого Рога под землей находились 854 шахтера. Большинство из них уже поднялось на поверхность. Спасательная операция продолжается.

Россияне выпустили по Кривому Рогу 18 ракет, из которых 5 удалось сбить. 80 тысяч человек остались без электроэнергии. Из-за обстрела под землей долгое время находились шахтеры.

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В Кривом Роге на момент обстрела под землей были шахтеры

Всего под землей остались 854 шахтера. Большинство из них уже удалось спасти. К 2:00 11 октября спасатели должны помочь выбраться еще 98 шахтерам. Это пообещали в Совете обороны города.

Обстрелы Кривого Рога 10 октября: что известно

Утром 10 октября во время массовой ракетной атаки на украинские города взрывы прогремели в Кривом Роге. Власти подтвердили, что работают системы противовоздушной обороны.

Вечером россияне обстреляли город иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко рассказал в 18:52, что над Кривым Рогом ПВО ликвидировали 2 дрона-камикадзе Shahed-136. Эти дроны были ориентированы для атаки на объекты критической инфраструктуры городка.

Тогда сохранялась угроза повторных обстрелов, жителей города просили оставаться в укрытиях.

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