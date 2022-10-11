Во время ракетной атаки под землей находились 850 шахтеров: большинство из них уже спасли
11 октября 2022 , 00:25Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал "Свои. Кривой Рог"
10 октября от атаки россиян пострадали и шахтеры. На момент ракетных обстрелов Кривого Рога под землей находились 854 шахтера. Большинство из них уже поднялось на поверхность. Спасательная операция продолжается.
Россияне выпустили по Кривому Рогу 18 ракет, из которых 5 удалось сбить. 80 тысяч человек остались без электроэнергии. Из-за обстрела под землей долгое время находились шахтеры.
Вас может заинтересовать Ошибка, к которой Кремль прибег из-за успехов ВСУ, – Резников о важном аспекте массовых ударов
В Кривом Роге на момент обстрела под землей были шахтеры
Всего под землей остались 854 шахтера. Большинство из них уже удалось спасти. К 2:00 11 октября спасатели должны помочь выбраться еще 98 шахтерам. Это пообещали в Совете обороны города.Мгновенно информируем о ракетных обстрелах Украины в нашем Telegram канале – подписывайся
Обстрелы Кривого Рога 10 октября: что известно
- Утром 10 октября во время массовой ракетной атаки на украинские города взрывы прогремели в Кривом Роге. Власти подтвердили, что работают системы противовоздушной обороны.
- Вечером россияне обстреляли город иранскими дронами-камикадзе Shahed.
- Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко рассказал в 18:52, что над Кривым Рогом ПВО ликвидировали 2 дрона-камикадзе Shahed-136. Эти дроны были ориентированы для атаки на объекты критической инфраструктуры городка.
- Тогда сохранялась угроза повторных обстрелов, жителей города просили оставаться в укрытиях.
Обратите внимание – Зеленский сообщил новые детали обстрелов 10 октября: видео