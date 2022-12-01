Сколько времени летят Кинжалы и какой может быть ракетная атака: мнение летчика-инструктора

Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" с территории Беларуси способны долететь до Украины за минуты, а из Каспия - за десятки минут. Всё зависит, с какой точки идет пуск и с какой скоростью летит самолет.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он пояснил, что многое зависит и от скорости самолета Миг-31 с ракетой.

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Самолет может разогнаться до максимальной скорости на высоте 10 тысяч километров и сбросить ракету. Соответственно ракета будет иметь определенную скорость и высоту и дальше будет работать в своем режиме.

Полковник запаса отметил, что скорость ракеты может достигать около 4 – 5 махов на нисходящей траектории.

Могут максимально выпустить 150 – 180 ракет

По мнению лётчика-инструктора, россияне могут одновременно выпустить около 150 – 180 ракет. Речь идет о крылатых и баллистических ракетах с боевой частью ориентировочно пол тонны.

Он отметил, что с территории Беларуси оккупанты запускают ракеты типа "Искандер" и "Кинжал". "Калибры" остались преимущественно у Черноморского флота. А из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 в районе Каспия — запустить крылатые ракеты Х-101 или Х-555.

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Свитан также отметил, что российские бомбардировщики Ту-95 иногда доходят и до Ростова-на-Дону и бьют оттуда по Украине.

Он рассказал, что у россиян есть еще ракетоноситель Ту-22М3, который может нести сверхзвуковую ракету Х-22.

Х-22 – это старые советские ракеты, преимущественно предназначенные для ядерных боеголовок, но россияне не ставят "ядерку", а ставят примерно 960 килограммов боевой части и используют ее для работы по Украине.

– сказал полковник запаса.

Роман Свитан также назвал оставшийся в России ориентировочный запас ракет.

Еще может быть до 10 ракетных ударов

По мнению Свитана, у россиян осталось:

более сотни ракет "Искандеров",

более сотни ракет Х-101 и Х-555,

более 200 ракет типа "Калибр" морского базирования,

более сотни ракет типа Х-122 и Х132.

несколько сотен ракет Х-59.

Военный обозреватель сказал, что всего в России осталось около тысячи ракет. Если оккупанты будут выпускать по 70 – 100 ракет за раз, то они могут организовать до 10 ударных волн с промежутками для подготовки полторы – две недели.

Это время между ударами требуется врагу на доукомплектование, разведку и уточнение целей и прокладку маршрута,

– сказал Свитан.

Однако, как считает полковник запаса, если россияне организуют эти 10 волн, то опустошат все запасы ракет до нуля.

А организовать производство ракет для России проблематично. Они могут производить ракеты Х-101 и "Калибры". Но максимум – 10 – 15 ракет в месяц. То есть на восстановление израсходованных запасов им нужно несколько месяцев.

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В то же время, по мнению Света, ни одна армия мира не пойдет на полное опустошение своих арсеналов, поскольку нужно оставлять определенный стратегический резерв или неприкосновенный запас.

Логика у россиян достаточно специфическая. Там руководит преимущественно политическое руководство. Сложно спрогнозировать, что у 70-летнего деда, может возникнуть в голове, который никогда в жизни к армии отношения не имел,

– сказал Свитан.

Как считает летчик-инструктор, если россияне совершат по Украине 2 – 3 пуска по 70 ракет или один мощный пуск по 150 – 180 ракет, то они доберутся до своего неприкосновенного запаса.

Наша ПВО ловит 80% ракет

Роман Свитан рассказал, что любая противовоздушная оборона имеет коэффициент перенасыщения, когда система может сопровождать определенное количество целей перезарядки.

Что касается украинского ПВО, этот коэффициент можно рассчитать по максимальному количеству сбитых ракет.

Он также отметил, что наша противовоздушная оборона постоянно усложняется и этот коэффициент увеличивается по мере поступления новых систем ПВО.

Можно говорить, что по крайней мере 100 ракет в большой волне мы можем сбить,

– подчеркнул Свитан.

По его мнению, общий коэффициент сбитых ракет нашей ПВО составляет около 80%, какая бы волна ни была.

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