Хватит ли России ракет на третий день массированной атаки: Жданов оценил запасы врага

Российские оккупанты уже второй день подряд наносят массированные ракетные удары по Украине. Завтра может быть третья такая атака. Но россияне запустят меньше ракет, чем в предыдущие дни.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, вполне возможно, что завтра оккупанты попытаются в третий раз нанести массированный ракетный удар.

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Думаю, вполне реально, что третий этап тоже будет. Сегодня они запустили 33 ракеты – "Калибры", Х-22, Х-101 (командование Воздушных сил ВСУ пишет о 28 ракетах – 24 канал). Завтра тоже может быть некоторое количество ракет. Возможно, меньше, чем сегодня,

– отметил Жданов.

Он добавил, что после потенциального третьего массированного удара последует снижение активности оккупантов. Скорее всего, динамика будет такой, как в предыдущие несколько месяцев.

Оккупанты не смогут держать такой темп, ведь для массированных ударов нужно сосредоточить эти ракеты в отдельных местах и снижать количество их использования непосредственно в боевых действиях на фронте.

По мнению Жданова, столь массированными ударами Россия в очередной раз пытается склонить Украину к переговорам. Но ясно, что никто сейчас договариваться с оккупантами не будет.

Сегодняшние массированные ракетные удары можно привязать к политической ситуации, которую Россия пытается сложить вокруг Украины. А именно – лоббирование российского нарратива, что нужно садиться за переговоры. Если это проваливается, то дальше даже массированный ракетный удар не имеет смысла. Он не будет "нести" такой политической нагрузки,

– подчеркнул Жданов.

Жданов спрогнозировал, может ли Россия продолжить массированные ракетные удары: смотрите видео

Напомним, 11 октября российские оккупанты нанесли уже второй массированный ракетный удар по Украине. Они запустили 28 ракет и более 15 ударных беспилотников. Украинские силы ПВО сбили 33 воздушных целей – 20 ракет и 13 беспилотников.

Соединенные Штаты планируют поскорее отправить Украине NASAMS, которая усилит противовоздушную оборону государства. Чтобы максимально ускорить этот процесс, система будет собираться из уже имеющихся частей, а не с нуля.