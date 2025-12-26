От некоторых домов остался только каркас: в ОВА показали последствия ракетного удара России по Умани
- Российская армия нанесла ракетный удар по жилому микрорайону Умани 26 декабря, вызвав серьезные разрушения.
- Все службы, включая медиков и правоохранителей, работают над ликвидацией последствий, оказывая помощь пострадавшим.
Российская армия утром 26 декабря нанесла по Умани ракетный удар. Местные власти показали последствия и серьезные разрушения, которые оккупанты вызвали в городе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца и полицию Черкасской области.
Какие последствия российского удара по Умани?
Игорь Табурец отметил, что в Умани продолжается ликвидация последствий ракетного удара по городу.
Работают все службы. Медики оказывают помощь травмированным жителям. К счастью, все шестеро – не тяжелые,
– написал начальник Черкасской ОВА.
В полиции добавили, что россияне попали ракетой по жилому микрорайону Умани. В результате этого есть разрушения.
Последствия российского ракетного удара по Умани 26 декабря / Фото из телеграм-канала Игоря Табурца и полиции Черкасской области
Правоохранители помогают пострадавшим гражданам и документируют последствия военных преступлений россиян.
Что видели жители Умани после ракетного удара 26 декабря / Фото полиции Черкасской области
Игорь Табурец также подчеркнул, что в Уманской общине работает горячая линия для граждан, пострадавших из-за вражеской атаки по номерам: +380969112911, +380936651302.
Что известно о российском ударе по Умани 26 декабря?
Утром 26 декабря в Умани прогремел взрыв. Воздушные силы ВСУ писали, что в регионе фиксировали вражескую цель, которая движется в направлении города.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки 6 человек получили ранения, среди них – двое детей. Также есть разрушения жилой инфраструктуры.
Стоит отметить, что днем 26 декабря также продолжается вражеская атака "Шахедами". Под угрозой есть несколько областей, в том числе и западных.