Россияне терроризируют уманчанку, которая в первые минуты удара босиком по стеклу бежала к детям

Жительницу Умани Юлия, которая в первые минуты ракетного удара по стеклу бежала к детям, в сети терроризируют россияне. Сторонники кремлевского режима поливают женщину и ее семью грязью, а некоторые даже желают смерти.

В пятницу, 28 апреля, россияне нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Одна из ракет попала в многоэтажку в Умани, в результате чего погибли 23 человека, 5 из которых – дети.

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Россияне желают уманчанке смерти

Юлия в сети опубликовала видео и обратилась к россиянам в первые минуты после удара. На кадрах женщина показывает, как разрушена ее квартира, а сама по стеклу идет в детскую. Однако россияне не умилились от увиденного, а цинично начали терроризировать пострадавшую.

Уманчанка рассказала, что в личные сообщения теперь получает множество угроз и оскорбительных сообщений. Она подчеркнула, что не ожидала такой реакции.

Начали просто писать плохие грязные вещи. Много образов, мата. Морально тяжело. Психологическое состояние сейчас и так не совсем нормальное, а когда читаешь эти комментарии, то вообще "накрывает". Потому что у людей сидит столько гнили, грязи, они просто желают смерти нам и нашим детям,

– рассказала Юлия.

Она вспомнила, как сильно беспокоилась за детей в первые минуты удара. Юлия – мать двух девушек 9 и 10 лет. К счастью, дети не пострадали и сейчас находятся у бабушки.

Юлия с мужем сейчас проходят лечение, поскольку получили множество ранений от разбитого стекла и обломков.

Женщина вспомнила первые минуты атаки

Юлия рассказала, что 27 апреля семья, как всегда, вместе поужинала, а около 22:00 легли спать. Дети спят в отдельной комнате, а она с мужем – в другой.

Приблизительно в полпятого утра раздался взрыв. Женщина рассказывает, что не помнит первые минуты удара. Как уже потом рассказал ей муж, он скинул себя и жену с кровати на пол, а сверху от взрывной волны на них посыпалось стекло.

Женщина настолько была испугана, что босса и в одной ночной рубашке побежала в комнату к детям.

"Я просто взяла двоих детей, занесла их в ванную, поставила и бегала по дому в поисках того, во что их надеть и одеть и скорее вывести", – вспомнила пострадавшая.