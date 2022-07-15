4 украинцев до сих пор в списке пропавших без вести после удара врага по Виннице, – Зеленский

После циничной атаки россии на Винницу до сих пор считаются пропавшими без вести четверо украинцев. Число погибших по состоянию на вечер 15 июля не изменилось.

За медицинской помощью обратилось почти 200 человек

Об этом во время вечернего обращения к украинцам рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он заявил, что министр внутренних дел Денис Монастырский доложил полную информацию о спасательной операции, которая проводилась в Виннице.

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Сообщается, что в результате ракетных обстрелов за медицинской помощью обратилось около 200 человек. Зеленский рассказал, что четыре человека – до сих пор в критическом состоянии.

По его словам, в списке пропавших без вести до сих пор четверо граждан.

На месте делается все, чтобы выяснить их судьбу,

– добавил глава государства.

Президент сообщил, что количество погибших на вечер 15 июля – не изменилось. В результате ракетной атаки россии в Винницу погибли 23 человека.

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