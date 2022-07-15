4 украинцев до сих пор в списке пропавших без вести после удара врага по Виннице, – Зеленский
После циничной атаки россии на Винницу до сих пор считаются пропавшими без вести четверо украинцев. Число погибших по состоянию на вечер 15 июля не изменилось.
За медицинской помощью обратилось почти 200 человек
Об этом во время вечернего обращения к украинцам рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он заявил, что министр внутренних дел Денис Монастырский доложил полную информацию о спасательной операции, которая проводилась в Виннице.
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Сообщается, что в результате ракетных обстрелов за медицинской помощью обратилось около 200 человек. Зеленский рассказал, что четыре человека – до сих пор в критическом состоянии.
По его словам, в списке пропавших без вести до сих пор четверо граждан.
На месте делается все, чтобы выяснить их судьбу,
– добавил глава государства.
Президент сообщил, что количество погибших на вечер 15 июля – не изменилось. В результате ракетной атаки россии в Винницу погибли 23 человека.
Что известно о ракетном ударе россии по Виннице
- российские военные утром 14 июля тремя ракетами типа "Калибр" атаковали Винницу. Оккупанты запустили по Виннице ракеты из акватории Черного моря с корабля из района мыса Фиолент.
- Всего армия агрессора выпустила семь ракет. Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов информировал, что Силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты над областью. Эти данные подтвердили в ВСУ.
- Ракеты врага попали в медицинский центр и Дом быта "Юбилейный", где не было военных объектов. По состоянию на 13:00 15 июля сообщалось, что количество жертв возросло до 23 человек.
- Глава Нацполиции Игорь Клименко информировал, что удалось идентифицировать 19 из 23 погибших. Среди убитых россиянами – трое детей: 4-летняя девочка Лиза и двое мальчиков 7 и 8 лет. 7-летний Максим погиб в медицинском центре, а другой – ждал своего дядю в припаркованном автомобиле и попал в огненную ловушку.
- Мать девочки Лизы все еще борется за свою жизнь: она не знает о гибели дочери от рук российских военных.
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