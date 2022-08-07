Ущерб в результате ракетного удара по Виннице оценивают в 240 миллионов гривен
Источник:Винницкий горсовет
российские военные 14 июля совершили теракт в Виннице, нанеся ракетный удар по центру города. В городском совете Винницы подсчитали убытки от обстрела.
Оккупанты разрушили дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров
Мэр Винницы Сергей Моргунов, комментируя ликвидацию последствий теракта, сказал, что ущерб от ракетного удара составляет около 240 миллионов гривен. При этом Моргунов отметил, что в эту сумму он не учел разрушенные помещения дома "Юбилейный" и Дома офицеров.
К теме Умерла девушка, которая получила 98% ожогов тела в результате удара россиян по Виннице
Городской глава Винницы отметил важность быстро и оперативно восстановить дома пострадавших от обстрела винничан.
В срочном порядке заменяем сорванные взрывной волной крыши. Стоимость бюджета установит окна в подъездах
– сказал Моргунов.
Он сообщил, что местные власти вместе с международными фондами заменят разбитые окна в квартирах семей, находящихся в наиболее затруднительном положении.
"Делаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших от теракта. Но ничто не утолит боль потерявших своих близких 14 июля. Этого Винница никогда не простит российским извергам", – резюмировал Моргунов.
Ранее глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов информировал, что представители Посольств Швейцарии и Израиля присоединятся к восстановлению винницкого Дома Офицеров.
Теракт в Виннице: что известно
- россия терроризирует мирных украинцев, нанося ракетные удары по мирным людям. Одна из террористических атак произошла 14 июля, когда россияне атаковали Винницу.
- Войска агрессора тремя смертоносными ракетами типа "Калибр" ударили по центру Винницы. российские оккупанты выпустили из акватории Черного моря 7 ракет, четыре из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны.
- Как известно, ракеты оккупантов попали в медицинский центр, Дом офицеров и дом быта "Юбилейный". По состоянию на 2 августа число погибших увеличилось до 27 человек. Среди жертв атаки врага – трое детей.
- В воскресенье, 17 июля, происходило прощание с 4-летней Лизой. Церемония прощания с девочкой прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Также 17 июля состоялись похороны мальчика Максима Жария и его мамы Виктории Рекуты.
- Жертвой атаки врага стала Галина Олексив – жена декана Львовской музыкальной академии. В момент трагедии она находилась вместе с сыном, он в коме. Среди жертв россиян был и журналист Владимир Даценко. Муж был волонтером и добровольцем.
- Во вторник, 2 августа, погиб детский врач-невролог Павел Ковальчук. После ракетного удара он боролся за свою жизнь, но из-за серьезных травм, к сожалению, не выжил.
Ранее – первые кадры после удара по Виннице: смотрите видео