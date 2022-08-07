Ущерб в результате ракетного удара по Виннице оценивают в 240 миллионов гривен

российские военные 14 июля совершили теракт в Виннице, нанеся ракетный удар по центру города. В городском совете Винницы подсчитали убытки от обстрела.

Оккупанты разрушили дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров

Мэр Винницы Сергей Моргунов, комментируя ликвидацию последствий теракта, сказал, что ущерб от ракетного удара составляет около 240 миллионов гривен. При этом Моргунов отметил, что в эту сумму он не учел разрушенные помещения дома "Юбилейный" и Дома офицеров.

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Городской глава Винницы отметил важность быстро и оперативно восстановить дома пострадавших от обстрела винничан.

В срочном порядке заменяем сорванные взрывной волной крыши. Стоимость бюджета установит окна в подъездах

– сказал Моргунов.

Он сообщил, что местные власти вместе с международными фондами заменят разбитые окна в квартирах семей, находящихся в наиболее затруднительном положении.

"Делаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших от теракта. Но ничто не утолит боль потерявших своих близких 14 июля. Этого Винница никогда не простит российским извергам", – резюмировал Моргунов.

Ранее глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов информировал, что представители Посольств Швейцарии и Израиля присоединятся к восстановлению винницкого Дома Офицеров.

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