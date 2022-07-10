Ракетный удар по Часовому Яру в Донецкой области: возросло количество погибших
Источник:ГСЧС Украины
Вечером 9 июля враг ударил ракетами по Часовому Яру в Бахмутском районе. Пострадали 2 многоэтажки. Количество погибших увеличилось – жертв уже11.
Тела вытащили из-под завалов спасатели. Поисковая операция продолжается.
Больше здесь россияне ударили по домам в Часовом Яру под Бахмутом: есть погибшие, десятки людей – под завалами
Спасатели продолжают разбирать завалы
В ГСЧС говорят, что тело восьмой жертвы ракетного удара было извлечено около 10:25. Ранее сообщалось, что под развалинами дома могут находиться более 30 человек. В одной из многоэтажек почти полностью уничтожены 2 подъезда.
По городу ударили по меньшей мере 2 ракетами
По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по Часовому Яру ударили по меньшей мере 2 ракетами. Для того чтобы определить то, какие именно эти ракеты были, нужно проводить экспертизу.
Под руинами были живые люди
Ранее сотрудники ГСЧС говорили, что им удалось установить контакт с двумя жителями дома, просто уничтоженного россиянами. Их готовились вытаскивать. На месте работали около полусотни спасателей, 9 единиц техники и 2 автокрана.
Актуально Обстрелы Харькова и Часового Яра и многочисленные взрывы на Херсонщине: как прошли сутки в регионах
Что известно о жутком ударе по Часовому Яру:
- Вечером 9 июля во Часовому Яру Бахмутского района прозвучали взрывы.
- Ракеты попали в жилой район, где почти полностью уничтожили одну из многоэтажек.
- Предварительно была информация, что, возможно, россияне били по городу из "Ураганов". Пока подтверждений этому нет.
- К утру спасатели разобрали около 70 тонн завалов.
Смотрите в видео о трагедии в Часовом Яру