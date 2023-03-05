В Запорожье погибла семья Фурников вместе с 8-месячной Эмилией: что о них известно
Источник:инстаграм кумы семьи Анны
Ракетный удар оккупантов по Запорожью 2 марта унес жизни семьи Фурников. Мама, папа и 8-месячная малышка умерли под завалами.
Детали о семье, которая погибла в результате атаки окупантов, рассказала кума Камилы и Ильи Фурников – Анна.
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В своем инстаграме женщина сказала, что ждала возле подъезда разрушенного дома 2 дня в надежде, что ее крестницу и родителей ребенка найдут в живых. Однако, к большому сожалению, чуда не произошло.
Боль, просто боль, безжалостно вырвали сердце, разбили и покалечили душу… Тысячу раз "за что"? Вечная память и рана на всю жизнь… Легких облачков тебе, моя маленькая и навсегда улыбающаяся девочка. Извини, что не уберегли,
– написала кума Камилы Анна.
8-месячная Эмилия / Фото из инстаграма крестной Анны
Квартиру, в которой жила семья, полностью уничтожила российская ракета. Тела супругов и ребенка достали из-под завалов спасатели. Родные погибших не хотели до последнего верить, что молодой семьи больше нет.
Семья вернулась в Запорожье за несколько дней до трагедии
В общественной организации "Хортицька варта" отметили, что в начале войны семья Фурников выехала из оккупированного родного села Вербовое на Запорожье. Супруги некоторое время проживали на западе Украины. А в Запорожье Фурники вернулись за несколько дней до трагедии.
Семья Фурников / Фото "Украинской правды"
Что известно об обстреле жилого дома в Запорожье
- Российские оккупанты ночью 2 марта нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг попал в многоэтажное здание. Россияне нанесли удар ракетами С-300.
- Вражеская ракета попала прямо в пятиэтажный дом. Вследствие этого часть здания рухнула. Кроме разрушенного пятиэтажного дома пострадали еще 15 многоэтажек. В них выбиты окна и повреждены балконы.
- В ГСЧС сообщили, что количество погибших в результате ракетного удара возросло. По состоянию на утро 5 марта известно о 13 людях, чьи жизни забрали российские военные.