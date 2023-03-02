Россияне попали в многоэтажку в Запорожье: все, что известно о циничном ракетном ударе
Российские военные совершили очередной террористический акт. Они нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье. В результате этого разрушения получил целый подъезд дома.
24 Канал собрал всю известную информацию о ракетном ударе по Запорожью в ночь на 2 марта. Узнайте, что известно о последствиях атаки, жертвах и пострадавших в материале.
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Оккупанты атаковали ночью
Мы будем рассказывать об атаке по Запорожью в формате хронологии. Будем стараться почасово рассказать, что происходило в городе и что известно сейчас.01:33. В Запорожской области раздались воздушные тревоги. Поскольку враг атакует ее ракетами типа С-300, то часто прилеты могут фиксироваться еще до сирен. В этот раз взрывы были практически сразу.01:34. Мониторинговый канал Monitor сообщил о том, что в Запорожье раздались взрывы.02:10. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев подтвердил, что в городе произошел прилет. По его словам, в одном из районов города "разрушения получил многоэтажный жилой дом".02:14. Monitor отметил, что предварительно атаку оккупанты совершили с ЗРК С-300.
Три человека погибли04:25. Анатолий Куртев поделился актуальными сведениями. Он отметил, что российские военные практически полностью разрушили 5-этажку. На тот момент было известно о том, что под завалами остаются люди. Предварительно погибли два человека.
Россияне нанесли удар по многоэтажке в Запорожье / Фото с телеграма Куртева
Россияне – это армия мерзавцев, способная лишь обстреливать спящий город и терроризировать мирных людей. Им никогда не будет прощения за это,
– подчеркнул Куртев.
Спасатели продолжают искать людей под завалами / Фото ГСЧС
ГСЧС продолжает спасательно-поисковую операцию: смотрите видео06:51. В полиции отметили, что предварительно россияне атаковали Запорожье ракетами типа С-300. В результате атаки разрушены более 10 квартир со 2 по 5 этажи. По данным правоохранителей, два человека погибли и еще шестеро получили ранения и были госпитализированы.
Правоохранители работают на месте попадания / Фото Нацполиции
Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все,
– подчеркнул он.
Зеленский показал, что осталось от дома: смотрите видео08:31. К сожалению, количество жертв возросло. Об этом во время телемарафона рассказал Анатолий Куртев.
В настоящее время известно о трех погибших. По состоянию на 08:00 спасли 11 человек,
– отметил Куртев.
Секретарь Запорожского городского совета добавил, что эвакуировали еще 31 человека. 7 человек госпитализированы. Трое из них в очень тяжелом состоянии, а еще четверо – средней тяжести, в том числе женщина на шестой неделе беременности.