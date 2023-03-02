Россияне попали в многоэтажку в Запорожье: все, что известно о циничном ракетном ударе

Российские военные совершили очередной террористический акт. Они нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье. В результате этого разрушения получил целый подъезд дома.

24 Канал собрал всю известную информацию о ракетном ударе по Запорожью в ночь на 2 марта. Узнайте, что известно о последствиях атаки, жертвах и пострадавших в материале.

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Оккупанты атаковали ночью

Мы будем рассказывать об атаке по Запорожью в формате хронологии. Будем стараться почасово рассказать, что происходило в городе и что известно сейчас.

Три человека погибли

В Запорожской области раздались воздушные тревоги. Поскольку враг атакует ее ракетами типа С-300, то часто прилеты могут фиксироваться еще до сирен. В этот раз взрывы были практически сразу.Мониторинговый канал Monitor сообщил о том, что в Запорожье раздались взрывы.Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев подтвердил , что в городе произошел прилет. По его словам, в одном из районов города "разрушения получил многоэтажный жилой дом".Monitor отметил, что предварительно атаку оккупанты совершили с ЗРК С-300.Анатолий Куртев поделился актуальными сведениями. Он отметил, что российские военные практически полностью разрушили 5-этажку. На тот момент было известно о том, что под завалами остаются люди. Предварительно погибли два человека.

Россияне нанесли удар по многоэтажке в Запорожье / Фото с телеграма Куртева

Россияне – это армия мерзавцев, способная лишь обстреливать спящий город и терроризировать мирных людей. Им никогда не будет прощения за это,

– подчеркнул Куртев.

В ГСЧС сообщили , что в результате ракетного удара разрушен целый подъезд 5-этажки. Удалось спасти 8 человек, еще 20 – эвакуированы. Из-под завалов деблокировали одного погибшего.

Актуализирована информация от ГСЧС. На данный момент стало известно о спасенных 9 людях, в том числе беременной женщине. В общей сложности из-под завалов деблокировали 2 погибших.

Спасатели продолжают искать людей под завалами / Фото ГСЧС

ГСЧС продолжает спасательно-поисковую операцию: смотрите видео

Свежая информация от ГСЧС. Известно, что спасти удалось 11 человек. Также психологи оказали помощь для 20 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.В полиции отметили , что предварительно россияне атаковали Запорожье ракетами типа С-300. В результате атаки разрушены более 10 квартир со 2 по 5 этажи. По данным правоохранителей, два человека погибли и еще шестеро получили ранения и были госпитализированы.

Правоохранители работают на месте попадания / Фото Нацполиции

Обновление от ГСЧС . К счастью, количество жертв и пострадавших не выросло. По имеющимся данным, из 20 эвакуированных 3 человека госпитализировали с травмами. Проведение спасательно-поисковых работ продолжается. На месте попадания дежурят 2 бригады скорой помощи.В ГСЧС уточнили , что из 11 спасенных людей в больницы госпитализировали 4. Спасатели подчеркивают, что поисковые работы продолжаются в круглосуточном режиме.Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар. Он отметил, что разрушены 3, 4 и 5 этажи дома. Также глава государства подчеркнул, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все,

– подчеркнул он.

Зеленский показал, что осталось от дома: смотрите видео

К сожалению, количество жертв возросло. Об этом во время телемарафона рассказал Анатолий Куртев.

В настоящее время известно о трех погибших. По состоянию на 08:00 спасли 11 человек,

– отметил Куртев.

Секретарь Запорожского городского совета добавил, что эвакуировали еще 31 человека. 7 человек госпитализированы. Трое из них в очень тяжелом состоянии, а еще четверо – средней тяжести, в том числе женщина на шестой неделе беременности.