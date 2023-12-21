Россияне ударила ракетой по гражданской инфраструктуре Запорожья: в ОВА уточнили есть ли жертвы
Источник:Запорожская ОВА
21 декабря к вечеру оккупанты атаковали Запорожье. Местные власти рассказали, что известно о последствиях очередного преступления захватчиков.
Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. В ОВА рассказали, куда попали оккупанты.
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Куда ударил враг
Так, согласно информации, предоставленной местными властями, ракетный обстрел города враг совершил в 18:38. В результате атаки повреждения получила гражданская инфраструктура.
Пока сообщение о наличии потерпевших не поступало. Тип ракеты, используемой противником против мирных граждан, устанавливается.Обновлено: В настоящее время известно, что в результате действия взрывной волны вылетели окна в учебном заведении, разрушены три гаража в одном из гаражных кооперативов и еще семь гаражей повреждены. Также повреждения получила линия высоковольтных электросетей. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
Следует отметить, что в Запорожье в течение суток несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.
Сколько ракет выпустила Россия с начала войны
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине более 7 400 ракет разных типов. Силы и средства ПВО смогли сбить около 1600 ракет. Также военный уточнил, что оккупанты уже использовали около трети всех ракет типа С-300 и С-400 и около 900 баллистических ракет "Искандер-М".
Сколько ракет выпустила Россия с начала войны
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине более 7 400 ракет разных типов. Силы и средства ПВО смогли сбить около 1600 ракет. Также военный уточнил, что оккупанты уже использовали около трети всех ракет типа С-300 и С-400 и около 900 баллистических ракет "Искандер-М".
Враг неоднократно атаковал мирных жителей Запорожья
- Так, ночью 18 октября этого года оккупанты запустили по жилым кварталам Запорожья 6 ракет. Одна из них попала в многоэтажный дом. Тогда погибли 5 человек. Среди жертв – две семейные пары: 56-летний Александр и 54-летняя Лилия Клименко, а также молодые супруги 23-летнего Даниила Коваленко и 20-летней Дианы Гайдуковой.
- Утром 15 ноября враг обстрелял гражданскую инфраструктуру одного из населенных пунктов Запорожского района. В результате один человек погиб, семеро получили ранения.
- 28 ноября противник атаковал областной центр и другие населенные пункты области ракетами: "Искандером-К" и "Калибром". Одна из ракет разрушила здание предприятия, а другая упала на открытой местности на окраине города. В результате второго удара ракетой ранений получили двое гражданских