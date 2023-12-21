Россияне ударила ракетой по гражданской инфраструктуре Запорожья: в ОВА уточнили есть ли жертвы

21 декабря к вечеру оккупанты атаковали Запорожье. Местные власти рассказали, что известно о последствиях очередного преступления захватчиков.

Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. В ОВА рассказали, куда попали оккупанты.

Смотрите также Какую замену Крымскому мосту готовят россияне: военный свод от Свитана

Куда ударил враг

Так, согласно информации, предоставленной местными властями, ракетный обстрел города враг совершил в 18:38. В результате атаки повреждения получила гражданская инфраструктура.

Пока сообщение о наличии потерпевших не поступало. Тип ракеты, используемой противником против мирных граждан, устанавливается.

: В настоящее время известно, что в результате действия взрывной волны вылетели окна в учебном заведении, разрушены три гаража в одном из гаражных кооперативов и еще семь гаражей повреждены. Также повреждения получила линия высоковольтных электросетей. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Следует отметить, что в Запорожье в течение суток несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.

Сколько ракет выпустила Россия с начала войны

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине более 7 400 ракет разных типов. Силы и средства ПВО смогли сбить около 1600 ракет. Также военный уточнил, что оккупанты уже использовали около трети всех ракет типа С-300 и С-400 и около 900 баллистических ракет "Искандер-М".

Сколько ракет выпустила Россия с начала войны

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине более 7 400 ракет разных типов. Силы и средства ПВО смогли сбить около 1600 ракет. Также военный уточнил, что оккупанты уже использовали около трети всех ракет типа С-300 и С-400 и около 900 баллистических ракет "Искандер-М".

Враг неоднократно атаковал мирных жителей Запорожья