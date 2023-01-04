После атаки россиян в Запорожье повреждены 8 домов и детсад: пострадавших стало больше

Вечером 3 декабря российские захватчики запустили ракеты по Запорожской области. Одна из вражеских целей попала в окрестности центрального города региона, где размещались объекты гражданской инфраструктуры.

Секретарь городского совета Анатолий Куртев рассказал о последствиях вражеских обстрелов.

К теме Враг атаковал Запорожье: есть прилет на объект инфраструктуры

Оккупанты еще раз обстреляли Запорожье

По его информации, в результате ночного прилета в одном из районов города повреждены 8 многоэтажных домов. В них вылетели окна и разрушены балконы. Кроме того, пострадало здание детского сада. Там тоже выбиты стекла и частично повреждена крыша.

Ранее сообщалось об одном раненом человеке. Теперь известно еще об одном пострадавшем человеке: женщина получила легкие ранения, ее жизни ничего не угрожает.

Вблизи домов образовалась огромная сорокаметровая воронка и стоят поврежденные автомобили.

Полная информация о последствиях атаки в настоящее время еще устанавливается. Сотрудники районной администрации работают на местах еще с ночи, а коммунальщики – с самого утра,

– отмечает Куртев.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что враг применил ракеты С-300. оккупанты ударили по объекту инфраструктуры.

Последствия вражеского обстрела: смотрите фото

Россияне поняли, что на фронте им не победить

Анатолий Куртев также отметил, что на Запорожском направлении враг обороняется. За прошедшие сутки оккупанты обстреливали позиции наших войск вдоль всей линии фронта. Также вчера враг не прекращал обстрелы гражданской инфраструктуры Запорожского, Пологовского и Васильевского районов.

Вместе с тем российская армия продолжает нести потери в Запорожской области. По данным Генштаба, 2 января в районах Токмака, Мелитополя, Бердянска, Пологов и Васильевки было уничтожено 2 склада боеприпасов, до 10 единиц вражеской техники, поражены 2 пункта дислокации оккупантов, ликвидированы и ранены около 260 оккупантов.

По словам Куртева, во многих домах в результате прилета вылетели окна. Если у вас тоже – сообщайте по номеру 15-18 со стационарного телефона. Или звоните по мобильным номерам:+38 (061) 787-15-80;+38 (050) 414-15-80;+38 (067) 656-15-80.