В Запорожье спасатель нес икону, выброшенную из дома взрывной волной: трогательное фото
Источник:ГСЧС
Утром 6 октября Россия совершила теракт, ударив ракетами по жилым домам в Запорожье. Поэтому взрывной волной из одной из квартир выбросило икону.
Икону с изображением Иисуса Христа взрывная волна выбросила на улицу. При этом она осталась почти невредимой.
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В ГСЧС опубликовали трогательное фото
Икону, выброшенную из одной из квартир, спасатель перенес подальше от места обломков. Трогательное фото опубликовали в ГСЧС.
Спасатель переносит икону, выброшенную из окна одной из квартир взрывной волной, чтобы она не лежала в груде обломков. Красноречиво и без слов,
– лаконично подписали фотографию в ГСЧС.
Спасатель несет икону, выброшенную взрывной волной в Запорожье / Фото ГСЧС
Главное о ракетном ударе по Запорожью
Около 6:00 6 октября россияне нанесли 7 ракетных ударов по жилым многоэтажкам в центре Запорожья. На местах атак возникли завалы и пожары, ликвидированные спасателями.
По состоянию на 16:00 известно о 3 погибших и 13 пострадавших. В горсовете Запорожья сообщили, что из-за атаки повреждены более 40 жилых многоэтажек и нежилых построек. В 2 домах разрушены по целому подъезду, 2 дома частного сектора разрушены, 9 – повреждены.
Около 10:35 оккупанты нанесли повторный ракетный удар, ударив с помощью С-300 с временно оккупированной территории области.
Поисково-спасательные работы в городе продолжаются.
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