Ракетный удар по Запорожью: в городе горят жилые дома, есть пострадавшие

Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью 6 октября. Известно, что в результате атаки в городе вспыхнули дома.

Под утро 6 октября российские военные продолжили терроризировать мирное население Запорожья. Известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру. Местные власти сообщают о пожарах в жилых домах.

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Атака произошла во время воздушной тревоги

В 05:15 поступило сообщение от главы Запорожской ОВА Александра Старуха. Он отметил, что российские военные нанесли ракетный удар по областному центру. По словам чиновника, попали оккупанты в объекты инфраструктуры. Тогда информация о разрушениях и пострадавших уточнялась.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев добавил, что в результате вражеской атаки загорелись жилые дома. Он отметил, что на месте попаданий уже работают соответствующие службы. Что касается пострадавших, то информация пока уточняется. То же заявил и Старух, подчеркнув, что точное количество людей, пострадавших от рук врага, пока назвать не могут.

В 06:14 от главы ОВА поступило еще одно сообщение. Он отметил, что жилые дома, в которые попал враг, подверглись значительным разрушениям. Уже точно можно говорить о пострадавших. Сейчас спасатели достают их из-под завалов собственных домов.

Напомним, что 5 октября российские военные уже наносили ракетный удар по Запорожью. Тогда враг также попал по инфраструктурным объектам. Впоследствии стало известно, что для атаки оккупанты использовали "Искандеры".

Под утро 3 октября захватчики также обстреляли Запорожье. Тогда сообщили о пострадавших, а также значительных разрушениях среди гражданской инфраструктуры города.

Позже он подчеркнул, что действия российских захватчиков непредсказуемы. Поэтому попросил местных жителей соблюдать правила безопасности. Как только прозвучат воздушные тревоги – следует немедленно отправляться в укрытие. Кроме того, Старух призвал:

не подходить к окнам,

не фотографировать последствия прилетов,

не распространять информацию, которая касается атак.

Враг атаковал Харьков

Напомним, что этой ночью неспокойно было также в Харькове. Оккупанты нанесли ракетный удар по Основянскому району города. Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов около 02:55 в своем телеграме.

Отметим, что к моменту ракетного удара в области сирены раздавались дважды. Впервые воздушную тревогу объявляли в 01:15, а отбой – в 02:00. Через 45 минут сирены потревожили жильцов снова. И именно во время них в городе прогремели взрывы. Тогда отбои подали в 03:13.

Добавим, что Терехов не уточнял, чем и откуда атаковали российские военные. В самих же местных телеграм-каналах высказали предположение, что нанести удар оккупанты могли из Белгородской области России. А использовали для этого дроны-камикадзе. Это лишь одно из предположений. Ожидаем информацию от представителей местной власти.

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