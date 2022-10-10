Более 80 ударов по более чем 20 городам: в Генштабе рассказали подробности массированного ракетного удара

Российская оккупационная армия не имеет достижений на поле боя, а потому срывает свою злобу на гражданском населении. Для этого она применяет тактику террора против мирных украинцев.

Нанося удары по критической инфраструктуре, а также жилым домам, Россия нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.

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Россия нанесла более 80 ударов

Россия, что бы она ни заявляла об исключительно военных объектах, терроризирует и мирное население ударами по гражданской инфраструктуре. Так, менее чем за сутки из-за массированных ракетных ударов пострадали более 20 населенных пунктов Украины. Среди них: Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев и Одесса.

В результате была разрушена не только инфраструктура городов, но и в который раз погибли гражданские люди. Так, в течение суток оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Для террористических обстрелов Украины Россия использовала:

крылатые ракеты,

баллистические ракеты,

зенитные управляемые ракеты,

ударные беспилотные летательные аппараты.

Однако Украина тоже не оставила без ответа агрессию россиян. Как сообщил Александр Штупун, защитники Украины уничтожили 56 воздушных целей. А именно 43 крылатых ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов.

Обстрелы на фронте

Угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется и дальше.

В Генштабе заявили, что оккупанты сейчас на фронте:

пытаются удержать временно захваченные территории,

обстреливают позиции наших войск,

сосредотачивают усилия на попытках срыва активных действий армии Украины,

ведут наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Как отметил Александр Штупун, на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, а вот на других противник совершал обстрелы. Так, под огонь попали населенные пункты на Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях – более 25 городов и городков. Для обстрелов мирного населения россияне использовали минометы, ствольную и реактивную артиллерию и танки.

Отметим, что на Южнобужском направлении враг за текущие сутки совершил более 93 артиллерийских обстрелов, что почти втрое больше, чем за прошедшие.

Массированные ракетные удары по Украине: что известно

Россия для атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру Украины выпустила более 80 ракет. Большую их часть уничтожили силы ПВО.

Как заявила спикер Нацполиции Украины Марьяна Рева, в результате попаданий в Украине погибли более 10 человек, а почти 90 получили ранения.

Однако оккупантам крови мало, поэтому они анонсировали возможные новые массированные удары по территории Украины. Так, Дмитрий Медведев назвал политический режим Украины "нацистским" и угрожающим безопасности России. Следовательно, должен быть "демонтированным".

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из Киева. Он заявил, что у россиян есть две мишени: энергообъекты по всей стране и люди.

Также Президент Украины договорился с Олафом Шольцом о созыве срочного заседания G7. На нем уже запланировано выступление президента Украины.

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