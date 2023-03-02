Удар по многоэтажке в Запорожье: из-под завалов достали беременную женщину

В ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье. Из-под завалов уже спасли много людей.

К сожалению, в результате удара погибли 2 человека. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы.

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По состоянию на 8 утра известно, что спасены 11 человек, среди которых – беременная женщина. Также эвакуированы 20 человек, из них 3 госпитализированы с травмами.

Спасатели также достали из-под завалов 2 погибших.

В настоящее время на месте происшествия работают 24 единицы специальной техники и 95 человек личного состава от ГСЧС Украины. Также место находится под стражей полиции.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что спасенная беременная женщина находится на 6 неделе беременности.

Последствия ракетного удара в Запорожье / фото ГСЧС Украины

Кстати, спасатели организовали работу пункта обогрева вблизи частично разрушенного жилого дома. Каждый может согреться, зарядить гаджеты и получить квалифицированную помощь. С пострадавшими работают психологи ГСЧС, волонтеры и медики.



Пункт обогрева на месте ракетного удара в Запорожье / фото ГСЧС Украины

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