В Черном и Средиземном морях есть носители "Калибров": какой общий залп ракет
4 сентября 2024, 07:36Читати новину українською
По состоянию на утро среды, 4 сентября, российская оккупационная армия вывела в Черное море корабль, который является носителем "Калибров". Также и в Средиземном море фиксируют вражеский корабль, который является носителем таких крылатых ракет.
Соответствующую информацию обнародовали в Военно-Морских силах ВСУ. Там также сообщили детали относительно общего залпа этих ракет.
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Сколько "Калибров" сейчас в море
По данным ВМС ВСУ по состоянию на 6 утра:
- в Черном море находится 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
- в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Отметим, что в Военно-морских силах отметили, что в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
Там также добавили, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море – 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море – 8 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.