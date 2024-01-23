На грани возможного: на Севере одна из крылатых ракет уничтожена из пулемета

Россия снова нанесла циничный удар по территории Украины. Силы противовоздушной обороны отработали по значительной части воздушных целей.

Россия утром 23 января снова нанесла по Украине ракетный удар. Силы ПВО работали, чтобы защитить гражданских, в частности, на Севере удалось уничтожить одну из ракет из пулемета "Браунинг".

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Всего уничтожили несколько ракет

В этом регионе уничтожили сразу несколько ракет. Момент сбития одной из них из пулемета "Браунинг" попал на видео. Работа наших сил противовоздушной обороны очень слаженная и искусная. Они открывают огонь по вражеским целям и им таки удается уничтожить одну из них.

Наши защитники сбили ракету с пулемета: смотрите видео

Что это за пулемет Крупнокалиберный пулемет, разработанный в конце Первой мировой войны Джоном Браунингом. Это оружие эффективно против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, лодок и самолетов на низких высотах.

На грани возможного

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также прокомментировал такое сбивание ракеты. По его словам, наши мобильные группы демонстрируют чрезвычайную эффективность.

Это на грани возможного и невозможного. Вы понимаете, что такое ракета, а что такое стрелковое оружие,

– отметил он.

Силы ПВО сбили 21 ракету из 41, которые были запущены.

Каким оружием атаковала Россия

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия запустила по территории Украины: