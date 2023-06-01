Украина получит ракеты AIM-7 Sparrow от США: что известно об этом американском оружии

Соединенные Штаты 31 мая объявили о новом пакете военной помощи нашей стране. В нем Украина впервые получит ракеты AIM-7 Sparrow, которыми удастся пользоваться на фронте.

Несмотря на то, что ракета была разработана еще в 1956 году, она достаточно эффективна против авиации врага. Какую модификацию и сколько именно ракет получила Украина – пока неизвестно. 24 Канал разобрался, как ракеты AIM-7 Sparrow помогут в освобождении украинских территорий и насколько точно они попадают в свою цель.

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Что известно о ракетах AIM-7 Sparrow

AIM-7 Sparrow – это американская авиационная ракета класса "воздух – воздух". Она имеет среднюю дальность и полуактивную радиолокационную головку самонаведения.

Сама ракета содержит несколько основных частей, в том числе секцию наведения, боевую часть, управление и ракетный двигатель.



Самолет F-15C пускает ракету AIM-7 Sparrow / Фото Воздушных Сил США

Стартовый вес ракеты 231,2 килограмма, а масса боевой части: 39 килограммов. Это оружие могут запускать на расстояние до 70 километров, ее скорость достигает 4 маха, т.е. примерно 1361,2 метра в секунду.

Одна такая ракета стоит более 125 тысяч долларов США. Ее могут нести такие истребители как F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon. Украинские самолеты не способны использовать эти ракеты, однако эксперты предполагают, что это оружие может быть интегрировано в ЗРК Crotale или "Бук" в своей зенитной модификации.



Самолеты F-15 переносят ракету AIM-7 Sparrow / Фото Минобороны США

Сама AIM-7 Sparrow имеет цилиндрическое тело с 4 крыльями посередине и 4 хвостовыми плавниками. Ракета проходила несколько модернизаций и даже существует в зенитном варианте ракеты корабельного базирования. RIM-7 Sea Sparrow.

Боевое применение ракеты

Эти ракеты на своем веку увидели довольно много войн и конфликтов. Впервые AIM-7 Sparrow применили во Вьетнамской войне. С их помощью сбили более чем 55 вьетнамских самолетов.

Однако ракета показала свою низкую эффективность, ведь на один самолет вьетнамцев США пускали около 12 подобных ракет. Поэтому ее несколько раз модернизировали.

Пуск ракеты AIM-7 Sparrow с самолета: смотрите видео

Уже в ходе Ливанской войны в 1982 году израильтянам ракетами AIM-7 Sparrow сбили 10 сирийских самолетов МиГ-21 и МиГ-23. К тому же, эта ракета зарекомендовала себя и в войне в Персидском заливе в 1990 – 1991 годах. В Воздушных силах США рассказали, что с помощью этого оружия им удалось сбить 22 самолета и 3 вертолета Ирака.

Новая модернизация ракеты AIM-120 AMRAAM появилась уже в 2000 году. Это привело к тому, что Sparrow просто сняли с вооружения, но оставляли в резерве. Теперь они покажут себя в российско-украинской войне и, возможно, даже отметят свое название на скрижалях истории.

Что еще передали США в своем недавнем пакете