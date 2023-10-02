Слово "баллистика" будет вызывать у россиян тревогу, – Игнат о том, сможет ли РФ сбивать ATACMS

Украина продолжает настаивать на необходимости передачи нам дальнобойных ракет. В частности, американских ATACMS, которые будут вгонять россиян в панику.

Враг будет бояться самого упоминания об этом типе вооружения. В эфире "Мы – Украина" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что слово "баллистика" будет вызывать у россиян тревогу.

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Украина надеется на ракетный квартет

Собственно, сейчас у нас есть британские Storm Shadow и французские Scalp. В то же время Украина ожидает того, что Германия даст свои TAURUS, а США – ATACMS. На последних он заострил свое внимание, они ведь баллистические.

Баллистику Россия... они там хвастают, что сбивают много Storm Shadow, или Scalp, ну, пожалуй, так же будут "делать" и с ATACMS. Это баллистика. Вряд ли российские комплексы смогут эффективно противодействовать ей,

– подчеркнул Игнат.

Он добавил, что эти ракеты могут бить на расстояние 300 километров, а то и больше. А тот факт, что ATACMS баллистические, то само слово "баллистика" в ушах россиян и российского руководства будет вызывать тревогу.

В частности, "шоу имени Скабеевой будут просто переполнены этой информацией, в "ужасе комментирующих", что Украина получила такой тип вооружения.

Как могут использовать ATACMS в ВСУ

Своими предположениями в эфире 24 Канала поделился военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, что долгожданное предоставление ракет ATACMS действительно может изменить ход войны.

Прежде всего следует вспомнить, что на вооружении у США 6 типов ракет ATACMS: 3 фугасных и 3 кассетных. Фугасные при взрыве выделяют огромное количество энергии, сконцентрированной в одной точке. Они могут поражать цели на расстоянии 300 километров и очень необходимы для ВСУ.

Такие ракеты могут эффективно уничтожать пункты управления противника. Как правило, расположенные в подвалах или других укрепленных объектах, которые нужно пробивать одним мощным ударом,

– объяснил военный эксперт.

Среди кассетных, которые по данным издания Financial Times, должно получить украинское войско, есть более мощные. Они могут бить на расстояние до 160 километров. Также есть менее мощные, но их дальность удара уже до 290 километров.