Ворог боятиметься самої лиш згадки про цей тип озброєння. В ефірі "Ми – Україна" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що слово "балістика" викликатиме у росіян тривогу.

Читайте також Не для Кримського мосту: по яких об'єктах доцільніше використовувати ATACMS

Україна сподівається на ракетний квартет

Власне, наразі ми маємо на оснащенні британські Storm Shadow і французькі Scalp. Водночас Україна очікує на те, що Німеччина дасть свої TAURUS, а США – ATACMS. На останніх він загострив свою увагу, адже вони балістичні.

Балістику Росія... вони там хизуються, що збивають багато Storm Shadow, чи Scalp, ну, мабуть, так само будуть "робити" і з ATACMS. Це балістика. Навряд російські комплекси зможуть ефективно протидіяти їй,

– наголосив Ігнат.

Він додав, що ці ракети можуть бити на відстань 300 кілометрів, а то й більше. А той факт, що ATACMS балістичні, то саме лише слово "балістика" у вухах росіян і російського керівництва викликатиме тривогу.

Зокрема, "шоу імєні Скабєєвої будуть просто переповнені цією інформацією, в "ужасє камєнтірующіх", що Україна отримала такий тип озброєння.

Як можуть використовувати ATACMS у ЗСУ

Своїми припущеннями в ефірі 24 Каналу поділився військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що довгоочікуване надання ракет ATACMS справді може змінити хід війни.

Передовсім слід пригадати, що на озброєнні у США 6 типів ракет ATACMS: 3 фугасні та 3 касетні. Фугасні під час вибуху виділяють величезну кількість енергії, сконцентрованій в одній точці. Вони можуть уражати цілі на відстані 300 кілометрів і є дуже необхідними для ЗСУ.

Такі ракети можуть ефективно знищувати пункти управління противника. Як правило, розташовані в підвалах або інших укріплених об'єктах, які потрібно пробивати одним потужним ударом,

– пояснив військовий експерт.

Серед касетних, які за даними видання Financial Times, має отримати українське військо, є потужніші. Вони можуть бити на відстань до 160 кілометрів. Також є менш потужні, але їхня дальність удару вже до 290 кілометрів.