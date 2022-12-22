В Воздушных силах рассказали, для чего Украине нужно дальнобойное оружие ATACMS

Украина продолжает просить международных партнеров предоставить нам ракеты ATACMS. В Воздушных силах объяснили, для чего нашему государству это дальнобойное государство. Спойлер: не для новых атак по Крымскому мосту.

В интервью спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ракеты ATACMS нужны Украине для четких целей. По его словам, такое вооружение может быть "сдерживающим фактором для агрессора".

Читайте также Дорогие и эффективные: как ЗРК Patriot помогут закрыть украинское небо

Для защиты требуется дальнобойное оружие

Как отметил Игнат, Украина начинала с Javelin и Stinger. Сейчас в арсенале ВСУ мощные системы залпового огня, в том числе те же HIMARS, которых так сильно боятся россияне. Кроме того, у наших военных уже есть ракеты HARM, которыми из истребителей бьют по средствам ПВО врага. Поэтому, по его мнению, логично было бы еще и предоставить дальнобойные системы ATACMS.

Напомним, что дальность полета ракет ATACMS составляет 300 километров. Были соображения, что Украина их получит, чтобы ударить по Крымскому мосту, но россияне и без нас справились.

Я думаю, что Украина имеет право защищаться, освобождать свои территории, а для этого нам нужно дальнобойное оружие. Это будет сдерживающим фактором для агрессора, который уже не сможет делать такой террор,

– отметил он.

Как можно переломить ситуацию на фронте

Игнат добавил, что Украине также требуются самолеты типа F-16. Такого рода военная помощь от международных партнеров могла бы "существенно переломить ситуацию" на поле боя. По словам спикера Воздушных сил, нам необходимы "мощные авиационные компоненты".

На сегодня (парк летательных аппаратов – 24 канала) – это советские истребители, бомбардировщики, штурмовики, морально и физически устаревшие и существенно уступающие российским аналогам,

– заметил он.

Он добавил, что сейчас наше государство требует самых разнообразных средств ПВО. Оно готово принимать от международных партнеров все, что они смогут предложить. По словам Игната, закрыть все потребности Украины имеющимися средствами ПВО невозможно. Так что их нужно еще и еще больше.



Что нужно знать о системах Patriot / Инфографика 24 канала

Украина получит Patriot