Если мы и получим ATACMS, то всего десятки единиц, – военный эксперт

Украина надеется, что Соединенные Штаты передадут ракеты ATACMS на 300 километров. Однако есть ряд причин, почему такая военная помощь достаточно маловероятна.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, ATACMS – относительно старое оружие, которое начали производить около с 1990-х годов. В свое время американцы выстреляли более 500 таких ракет в Ираке, а с 2015 вообще их не заказывали.

К теме Новый этап затяжной войны, как Путин хочет изнурить Запад: что западные СМИ пишут об Украине

Какие основные проблемы с ракетами ATACMS

Как отметил Нарожный, одна из главных проблем – стоимость этих ракет. Они значительно дороже GMLRS, которые есть на вооружении ВСУ.

Они отстреляли более 500 ракет в Ираке. А сейчас берут старые образцы и модернизируют, чтобы они были более новыми. Почему так? Потому что стоимость ракеты достаточно велика. Точно неизвестно, но речь идет об около 1,5 миллиона долларов за единицу,

– отметил Нарожный.

Так, стоимость одной ракеты GMLRS на 80 километров – 160 – 180 тысяч долларов. А крылатые бомбы GLSDB на 150 километров, которые впоследствии получит Украина – от 60 до 100 тысяч долларов. Точную стоимость последних вычислить сложно, ведь там совмещают старые бомбы, которые уже есть на складах, с ракетными двигателями.

Получит ли Украина ракеты на 300 километров: смотрите видео

В такой ситуации понятно, что передача ракет ATACMS для Украины маловероятна. Если это произойдет, то ВСУ получат сравнительно небольшое количество этих средств.

Если же получится договориться о передаче ракет ATACMS, то речь идет не о сотнях штук, а максимум о десятках штук. И все же шансы получить ATACMS достаточно низкие,

– считает Нарожный.

Почему США не дают Украине ракеты ATACMS