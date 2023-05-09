Британия готовится передать Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, – Washington Post

Великобритания готовится отправить в Украину ракеты большой дальности. Речь идет о Storm Shadow, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Издание отмечает, что Британия подталкивает администрацию Байдена предоставить Украине оружие, которое может достичь украинских территорий, временно оккупированных Россией. Речь идет о Крыме и других оккупированных регионах нашего государства.

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Что известно о вероятной передаче Украине ракет большой дальности

Издание, ссылаясь на сообщение, опубликованное 2 мая фондом закупки оружия для Украины, утверждает, что Минобороны Британии выразило заинтересованность в предоставлении ракет дальностью до 300 километров.

Британский чиновник отказался говорить о типе, времени, количестве оружия, вероятное снабжение которого еще рассматривают. Он заверил, что окончательного решения еще не приняли.

Но это сообщение является существенным шагом к тому, чтобы Великобритания сама поставляла такие боеприпасы, а запрашиваемые характеристики и возможности соответствуют крылатым ракетам Storm Shadow воздушного базирования,

– говорится в сообщении.

Журналисты напомнили, что Украина давно просила Запад предоставить ей ракеты большей дальности, ведь такое оружие может изменить ход войны, позволив ВСУ атаковать российские командные центры, линии поставок, склады боеприпасов и горючего в глубине Крыма и временно оккупированных территорий на востоке Украины.

Кроме того, издание напомнило, что в "слитых" в сеть документах Пентагона говорилось – якобы разведка США подтвердила планы Великобритании направить Украине неустановленное количество ракет Storm Shadow.

Резников просил об этих ракетах

Следует отметить, что ракеты большой дальности можно установить на украинские самолеты советского производства.

Если бы мы могли нанести удар на расстоянии до 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечить оборону и была бы вынуждена проиграть,

– заявлял министр обороны Украины в начале 2023 года.

Алексей Резников уверял партнеров, что Украина готова предоставить любые гарантии того, что это оружие не будет использовано в нападениях на территорию России.