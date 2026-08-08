США предоставят Украине ракеты для Patriot, но есть нюанс, – Зеленский

США будут предоставлять Украине ракеты для систем Patriot. Однако этого все равно будет мало.

Об этом президент Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Сербии.

Как США помогут Украине с ракетами-перехватчиками для Patriot?

Владимир Зеленский заявил, что основным производителем антибаллистических ракет и соответствующих систем являются США.

По его словам, Украина договорилась со США о том, что они будут ежемесячно поставлять ей ракеты для Patriot. Впрочем, этого количества все равно будет мало.

Президент отметил, что в 2025 году Украина получала больше антибаллистических ракет ежемесячно. Украинская сторона работает над тем, чтобы увеличить их поставки.

Отдельно глава государства обратил внимание на то, что ракеты для Patriot есть у немцев и поляков. "Это те, кто может серьезно помочь", – добавил Зеленский.

Зеленский говорит, что каждый день общается с лидерами разных государств, чтобы Украина могла получать антибаллистические ракеты вне американского пакета.

Мы уже на том уровне, когда все наши институции должны на это работать. Не только президент. Все должны работать, иначе ракет будет недостаточно,

– сказал президент, объясняя масштабы дефицита перехватчиков баллистики.

По мнению Зеленского, Япония и Южная Корея тоже могли бы помочь Украине с ПВО. Но они не могут этого сделать из-за внутреннего законодательства.

Также президент напомнил, что просил лицензии на производство ракет Patriot еще в первый год войны у тогдашнего президента США Джо Байдена. "Сейчас мы договорились с президентом Трампом, что он даст нам эти лицензии", – подчеркнул глава государства, отметив, что много времени было упущено.

Заметим, что накануне СМИ писали о том, что Вашингтон уже начал процесс предоставления Украине лицензий на изготовление ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Напомним, что Дональд Трамп 7 августа во время общения с журналистами заявил, что США пока не могут передать Украине дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot. Он объяснил это тем, что американская армия сама нуждается в таких боеприпасах и сейчас восстанавливает запасы.

Украина просила США передать 300 ракет для Patriot Владимир Зеленский впервые озвучил этот запрос 13 июля, а 28 июля лично обсудил его с Трампом на переговорах в Белом доме.