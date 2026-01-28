Авиаэксперт раскрыл, насколько критичен для России удар "Фламинго" по заводу в Белгороде

Украинские ракеты "Фламинго" попали по предприятию в Белгородской области, которое выпускало резаки и инструменты для станков с числовым программным управлением. Удар по таким заводам может иметь расширенное действие на всю российскую промышленность.

Авиаэксперт Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, что эффект от таких ударов имеет накопительный характер.

Смотрите также: ВСУ ударили по объектам россиян и разнесли нефтебазу, склад и скопление оккупантов

Может ли уничтожение заводов в России существенно повлиять на войну?

Обратите внимание! OSINT-аналитики подтвердили, что 23 сентября 2025 года четыре украинские ракеты "Фламинго" атаковали ООО "СКИФ-М" – подрядчика производства российских военных самолетов Су-34, Су-35, Су-57 и МиГ в Белгороде.

"По моим данным, этот завод выпускал резаки и разнообразные инструменты для станков с числовым программным управлением – фрезы и подобное оборудование для любых изделий, независимо от того, военные или гражданские", – сказал Романенко.

В Советском Союзе один завод делал винтики на всю страну, а другой – гайки и шайбы в другом конце государства, Россия унаследовала эту систему. Поэтому удар по таким крупным предприятиям может иметь расширенное действие – ударить не только по российской авиационной промышленности, но и по всем видам металлообрабатывающей промышленности.

Эффект не моментальный – если уничтожим еще несколько предприятий, это будет накопительный эффект. Это как с лекарствами – одни действуют сразу, а другие надо пить неделю или месяц, и только тогда будет результат. Пока у россиян производство не растет,

– объяснил Романенко.

Объемы производства ракет и "Шахедов" у россиян не растут, судя по статистике пусков за последнее полугодие. "Шахэды" растут ползучим способом, но не так, как в прошлом году, когда они выросли почти в 10 раз по сравнению с концом 2024 года.

Что еще известно о последствиях ударов по России?