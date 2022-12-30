Ракеты, производимые Россией, сразу отстреливают по Украине, – военный эксперт

Советские запасы ракет почти исчерпаны, поэтому россияне для своих массированных атак используют существующее производство. Все ракеты, которые оккупанты сейчас успевают производить, сразу отстреливают по Украине.

Об этом заявил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, россиянам для производства ракет Х-101 не требуются западные комплектующие.

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По мнению военного эксперта, оккупанты используют советские микросхемы 1970 – 1980 годов. Ракеты Х-101 могут обходиться без западных компонентов.

Это как плюс для России, так и минус. Плюс в том, что они в какой-то степени независимы. Минус – что они не производят высокоточное оружие формата HIMARS,

– объяснил Нарожный.

Советские микросхемы в российских ракетах: смотреть видео

Российские ракеты не являются высокоточным оружием

По словам военного эксперта, российские ракеты оснащены инерциальной системой наведения с точностью около 100 метров. Это оружие не попадает в высокоточный класс.

"Именно поэтому они не могут так точно попадать, как даже те самые шахиды, в которых стоит инерциальная система плюс наведение по спутниковым системам GPS, ГЛОНАС и Baidu", – подытожил военный эксперт.

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