Авиаэксперт раскрыл, на что рассчитывает Россия, запуская старые ракеты Х-22

Утром 26 февраля Россия пыталась запустить ракеты Х-22 из Брянской области. Это – особенно старые противокорабельные ракеты, которые начали разрабатывать еще в конце 1950-х годов.

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что есть несколько причин, почему враг время от времени применяет такие ракеты. Это действительно старая разработка.

К теме Почти неуловимые: что известно о ракетах Х-22/Х-32, которые Россия может запустить по Украине

Почему враг применяет Х-22?

По словам Храпчинского, ракету Х-22 приходится перехватывать ракетами PAC-3 из системы Patriot. Именно ими также перехватывается баллистика. Поэтому, враг пытается истощать запасы этих ракет в Украине.

Мы видим, что есть критические проблемы относительно возможности производства этих ракет. Враг пытается истощать этот ресурс путем большего использования баллистических ракет. На конец прошлого года в среднем за месяц среди всех запущенных ракет только 30% были баллистическими. Сейчас эта цифра составляет 61 – 65%,

– отметил Храпчинский.

Украине нужно и в дальнейшем искать решения по противодействию таким сложным для перехвата целям. Один из вариантов – европейские системы SAMP/T, которые нужно дорабатывать. Европа производит ракеты, которые могли бы сбивать баллистику, но в ограниченном количестве. Только 300 единиц в год.

Кроме этого, ресурс ракет Х-22 уже исчерпывается. Поэтому враг спокойно их запускает, чтобы истощать противовоздушную оборону Украины.

Дополнительно надо сказать, что применение таких ракет на коротком расстоянии дает эффект не только от боевой части, но и от токсичного топлива. Поэтому есть также экологические последствия для Украины,

– сказал Храпчинский.

Что известно о ракетах Х-22?