Ракеты Х-59/69 и более 200 беспилотников: чем терроризировала Россия Украину ночью

В ночь на 5 июня Россия в очередной раз обстреляла Украину дронами и ракетами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

В общей сложности враг запустил 216 ударных БПЛА разных типов, в том числе реактивные "Шахеды". Также противник ударил двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из оккупированной части Запорожья. Об этом сообщают Воздушные силы.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 07:30 силы ПВО обезвредили 198 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без попаданий. Известно о прилетах 16 БПЛА на 13 локациях, а также падении обломков на 12 локациях. "Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей", – уточнили военные.

Напомним, что вечером 4 июня враг нанес удар беспилотником по Запорожью. В результате атаки погибла женщина, еще травмированы 16 человек.

Повреждены 3 автомобиля и остекление многоквартирного жилого дома. Произошло возгорание травы на открытой территории на площади в 10 квадратных метров.

Утром 5 июня Запорожье снова находилось под обстрелом. Враг попал по частному сектору. Повреждения получили 11 домов.

Россия наращивает количество реактивных дронов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина активно усиливает многоуровневую систему ПВО, в частности, "малую ПВО" на базе дронов-перехватчиков.

По его словам, в мае украинские подразделения уничтожили более 3,5 тысяч российских беспилотников, значительную часть – именно благодаря таким дронам.

В то же время Россия изменяет тактику атак и планирует увеличить долю реактивных ударных дронов до 50%, что усложнит работу ПВО.

Украина в ответ расширяет количество экипажей перехватчиков, обучает персонал и работает над новыми уровнями ПВО и модернизацией дронов.