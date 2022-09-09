Бестселлер на рынке вооружения – Катков о преимуществах ракет Hellfire, которые передаст Норвегия

Норвегия предоставит украинской армии ракеты Hellfire. Они достаточно эффективные и имеют много преимуществ, поэтому существенно усилят возможности ВСУ.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор издания Defense Express Олег Катков. Он отметил, что Украина получит сверхвысокоточную систему, способную бить на 11 километров.

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Что такое ракета Hellfire

Катков отметил, что вообще Hellfire – это американская ракета воздушного базирования. Она разрабатывалась для уничтожения бронетехники противника и стрельбы с вертолетов. Эта ракета существует давно и крайне эффективна.

Hellfire – это такой бестселлер на рынке вооружения,

– подчеркнул военный эксперт.

То есть, заметил он, в общем – это некий автомат Калашникова в мире противотанковых ракет воздушного базирования.

Как норвежцы адаптировали Hellfire

Катков рассказал, что Hellfire часто адаптируется, например, для пуска с земли. Если вспомнить такие ракеты, как Brimstone, поставляемые Великобританией, – это тоже будет Hellfire, но модернизированный.

Скандинавы – и норвежцы, и шведы – взяли этот Hellfire и сделали из него переносной противокорабельный комплекс на самом деле. То есть приспособили его для пуска с земли,

– заявил он.

По словам военного эксперта, они создали малую треногу, с которой может стартовать ракета. Имеется также выносной лазерный подсветитель. Ракета выстреливает и попадает точно в подсвеченную цель – будь то корабль или катер.

То есть, пояснил Катков, скандинавы просто сделали из Hellfire некий минипротикорабельный комплекс, потому что у них специфические задачи по обороне собственного побережья и им нужен был именно такой комплекс.

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Как Украине лучше использовать ракеты Hellfire

Катков считает, что поскольку у Украины есть ракеты "Нептун" и "Гарпун", то уже нет жесткой необходимости держать столь эшелонированную противокорабельную оборону. Поэтому, вероятнее всего, Hellfire будут использовать по первоочередному назначению.

То есть, для уничтожения объектов не на воде, а на земле. То есть мы получим очень высокоточную систему, которая способна бить на 11 км,

– подчеркнул военный эксперт.

Единственным вопросом, заметил он, является правильная организация подсветки целей. Ведь в системе от норвежцев подсветка целей происходит на небольшом расстоянии от самой пусковой с помощью выносного прибора.

Но, добавил Катков, теоретически при правильной организации можно осуществить подсветку целей с помощью беспилотников, таких как ScanEagle, которые нам передали США. Если правильно скоординировать и выстрелы, и подсветку целей с БПЛА, то появится возможность бить вглубь территории противника на 11 километров крайне высокоточным огнем.

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