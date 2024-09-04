Более мощная, чем Storm Shadow: Жданов охарактеризовал дальнобойные ракеты JASSM

Западные СМИ пишут, что США близки к предоставлению Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, которые могут достигать глубины России. Есть разные модификации этих ракет. Их минимальная дальность – 370 километров.

Это 24 Каналу отметил военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что ракета JASSM имеет большую дальность, чем Storm Shadow, которые имеет Украина.

К теме США близки к предоставлению Украине дальнобойных ракет JASSM, – Reuters

"Там есть ряд модификаций, начиная с 370 километров и дальше. Минимальная дальность пуска этой ракеты – 370 километров. Она превышает те, что у нас есть – Storm Shadow", – объяснил он.

Удары вглубь территории России

Олег Жданов предположил, что в случае предоставления Украине ракет JASSM вряд ли США дадут разрешение применять их по территории России. Он назвал варианты, когда может быть такое политическое решение со стороны Штатов.

По моему мнению, ракеты по территории России США позволят по крайней мере на финишной прямой или в кризисной ситуации, когда Россия не будет соглашаться на условия Штатов,

– считает он.

Что об этом известно

Как написало издание Reuters, три источника сообщили, что ракеты JASSM войдут в пакет вооружений этой осенью, хотя окончательное решение еще не приняли. Военные аналитики предполагают, что внедрение JASSM могло бы отодвинуть российские плацдармы и склады снабжения на сотни миль.