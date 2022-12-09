Ракеты к HIMARS и генераторы: Белый дом объявил о мощной помощи Украине на 275 миллионов
9 декабря 2022, 19:25Читати новину українською
Источник:Белый дом
Белый дом принял новый пакет помощи Украине. В частности, он будет включать ракеты в системы HIMARS, боеприпасы калибра 155 миллиметров и генераторы.
Также США введут санкции против ПКС РФ и 924 Госцентра беспилотной авиации МО РФ. Их обвиняют в закупке иранских беспилотников.
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Украине предоставят очередной пакет помощи
США выделят Украине новый пакет пособия на 275 миллионов долларов. По информации Reuters, в него входят:
- ракеты к системам HIMARS;
- боеприпасы калибра 155 миллиметров;
- HMMWV;
- генераторы.
Кроме того, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, Белый дом согласен с предложениями членов палаты представителей о необходимости расширить аудит помощи Украине.