Ракеты к HIMARS и генераторы: Белый дом объявил о мощной помощи Украине на 275 миллионов

Белый дом принял новый пакет помощи Украине. В частности, он будет включать ракеты в системы HIMARS, боеприпасы калибра 155 миллиметров и генераторы.

Также США введут санкции против ПКС РФ и 924 Госцентра беспилотной авиации МО РФ. Их обвиняют в закупке иранских беспилотников.

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Украине предоставят очередной пакет помощи

США выделят Украине новый пакет пособия на 275 миллионов долларов. По информации Reuters, в него входят:

ракеты к системам HIMARS;

боеприпасы калибра 155 миллиметров;

HMMWV;

генераторы.

Кроме того, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, Белый дом согласен с предложениями членов палаты представителей о необходимости расширить аудит помощи Украине.