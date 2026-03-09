Укр Рус
9 марта, 18:46
У Украины осталось не так много ракет к системам Patriot, – Зеленский

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • В Украине осталось немного ракет к системам Patriot, и Зеленский рассматривает возможность их обмена на украинские беспилотники-перехватчики.
  • Президент Украины отметил, что для защиты от российских баллистических ракет Украине нужны ракеты к Patriot, и это является сложным вопросом для решения.

Владимир Зеленский отметил, что у Украины осталось не так много ракеты к ЗРК Patriot. Возможно, их можно было бы обменять на украинские беспилотники-перехватчики.

Об этом Владимир Зеленский рассказал журналистам The New York Times.

Что сказал Зеленский о состоянии с ракетами к Patriot в Украине?

Владимир Зеленский сказал, что понятно, что эти страны Персидского залива использовали так много ракет Patriot, учитывая масштабы ударов по ним со стороны Ирана.

Это была большая атака, так, и такая же, как по Украине (со стороны России – 24 Канал) за всю эту зиму, 
– отметил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что у Украины осталось не так много ракет к системам Patriot. В то же время относительно того, что делать нашей стране дальше с дефицитом соответствующего вооружения, Зеленский ответил, что это "очень сложный вопрос".

Президент Украины отметил, что ему звонили ряд лидеров Ближнего Востока, в частности наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Все иностранные лидеры были заинтересованы в украинских беспилотниках-перехватчиках.

Зеленский сказал, что сделает все, что сможет, однако Украине нужны ракеты к Patriot для защиты от баллистических ракет, которыми Россия почти ежедневно обстреливает украинские города.

Глава государства подчеркнул, что, возможно, их можно было бы обменять на украинские беспилотники-перехватчики.

Кстати, военный обозреватель Давид Шарп в эфире 24 Канала отметил, что обмен технологиями на ракеты Patriot с арабскими странами, вероятно, будет сложной задачей. Ведь эти государства сейчас активно используют PAC-2 и PAC-3 для защиты от баллистических ракет и дронов.

Что известно о предложении Зеленского относительно ракет Patriot арабским государствам?

  • Владимир Зеленский отметил, что Украина готова поделиться опытом и технологиями перехвата дронов с партнерами в обмен на ракеты для системы Patriot. Зеленский объяснил, что использование дорогих ракет для систем Patriot не всегда является оптимальным решением, поэтому украинские разработки помогают это уменьшить.

  • Зеленский также отмечал, что за первые три дня отражения иранских атак страны Ближнего Востока использовали более 800 ракет PAC-3. Это значительно превышает количество этого вооружения, которое Украина имела за 4 года войны.

  • Советник президента Зеленского Дмитрий Литвин отметил журналистам NYT, что за 4 года полномасштабной войны Украина получила около 600 современных ракет к Patriot. По словам чиновника, сейчас соответствующее вооружение – в дефиците.