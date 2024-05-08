Есть 2 основные вещи, – Плетенчук сказал, что означает использование "Калибров" врагом

Россия в ночь на 8 мая массированно атаковала Украину ракетами. Враг применял, в частности, крылатые ракеты "Калибр".

Спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил 24 Каналу, что это – четвертый верифицированный случай применения этого оружия с осени 2023 года. Использование россиянам этого вооружения свидетельствует о двух вещах. Отметим, что в украинское небо вражеские ракеты залетели около 4 утра.

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"Случай с применением "Калибров" свидетельствует о двух основных вещах. Первое – то, что "Калибры" переоценены российской пропагандой, а второе – то, что пока в Черном море будут находиться российские корабли, говорить о безопасности в этом регионе нет смысла", – подчеркнул Плетенчук.

По состоянию на вечер 8 мая в Черном море не наблюдается вражеских кораблей. Подводная лодка оккупантов, которую они вывели в море накануне, уже вернулась в пункт базирования в Новороссийске на территории страны-агрессора. Ранее зашел обратно и малый ракетный корабль врага.

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