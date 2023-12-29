В ВСУ оценили, могут ли россияне запустить еще "Калибры"

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину. В частности, в Силах обороны Юга ответили, может ли враг начать выпускать "Калибры" из Черного моря.

В пятницу утром, 29 декабря, во время воздушной тревоги по всей Украине спикера Сил обороны Юга Наталья Гуменюк оценили возможность применения оккупантами "Калибров". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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"Уровень опасности повысился"

По словам спикера, из количества вражеских кораблей на боевом дежурстве можно заключить, что общий залп "Калибров" составляет 16 единиц. Гуменюк отмечает, что уровень ракетной опасности существенно вырос.

Вчера (28 декабря – 24 Канал) они активизировались и вывели на боевое дежурство 3 ракетоносных, 2 подводные, 1 надводную лодку. "Адмирал Макаров" дежурит, и 16 ракет типа "Калибр" могут быть готовы к применению. Очевидно, уровень ракетной опасности значительно повысился с изменениями в корабельной группировке.

Как отметила спикер, сейчас Силы обороны отслеживают ситуацию: "Пока они не задействовали ("Калибры" – 24 Канал), и активность их не зафиксирована. Хотя по результатам перехвата понимаем, что могут начать".

Обратите внимание! Около 07:00, 29 декабря по всей Украине в очередной раз за ночь прозвучала воздушная тревога. Призываем вас не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие, поскольку есть угроза жизни. В частности, уже известно о разрушении многоэтажек в Одессе и Конотопе.



Что взять с собой в укрытие во время тревоги / Картинка 24 Канала